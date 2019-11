Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, gaffe sui verbi/ “Avessimo, fossimo, come si…”

La gaffe sulle coniugazioni dei verbi italiani di Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, durante la prima puntata di 20 anni che siamo italiani, il nuovo show di Raiuno, ha conquistato tutti. La spontaneità e l’ironia con cui l’attrice spagnola e il cantautore napoletano si sono cimentati nel divertente siparietto ha scatenato l’ilarità non solo del pubblico presente in studio, ma anche quello dei social che ha particolarmente apprezzato la complicità della coppia artistica che, nata per caso, è già stata promossa a pieni voti da tutti. Nel corso di una serata animata da tantissimi ospiti musicale, Vanessa e Gigi hanno dato vita ad un momento davvero divertente. I due hanno ricordato come, vent’anni fa, molte parole di uso comune oggi, non facevano assolutamente parte del vocabolario italiano. Tra tutte spunta la parola googlare. “Tu googli?”, ha chiesto D’Alessio alla sua compagna d’avventura. “Oh sì, io googlo sempre in tutte le posizioni”, ha prontamente risposto la Incontrada. Il siparietto, però, non si è concluso così, ma ha regalato al pubblico altre perle.

VANESSA INCONTRADA E GIGI D’ALESSIO, GAFFE SUI VERBI: “SE C’E’ UNA COSA CHE NON DEVI CHIEDERMI SONO I VERBI”

Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio si sono così spinti nella spiegazione del termine googlare dando vita ad un siparietto sulla coniugazione dei verbi. “Se vent’anni fa googlassimo, avessimo…fossimo…ma come si dice?” ha sbottato divertita l’attrice spagnola. D’Alessio ha immediatamente risposto: “Ahh se c’è una cosa che non devi mai chiedermi sono i verbi. Se avrebbero googlato? se avessimo potuto? Se vent’anni fa avessimo studiato questa è la verità“. Un botta e risposta divertente che ha strappato un sorriso non solo ai due conduttori, ma a tutto il pubblico. Tra Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, l’attrice spagnola è stata particolarmente apprezzata dal popolo dei social al punto che c’è chi spera di vederla sul palco del Festival di Sanremo.





