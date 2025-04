Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano al punto di partenza: forse perché si ha la tendenza a tornare dove si è stati bene. Vanessa Incontrada e Rossano Laurini hanno vissuto due anni di separazione. Nel mentre i fan credevano che non avrebbero mai ricucito gli strappi, che potevano essere messi nella lista di coloro che non sono riusciti ad amarsi per tutta la vita, e invece poi il colpo di scena.

Come ha confessato l’attrice e conduttrice nel salotto di Verissimo dopo una separazione non è sempre detto che ci possa essere un ritorno di fiamma, e invece a loro è successo, e ora hanno un rapporto “che forse avevamo perso da anni”. E pensare che quando è iniziata la loro crisi, nel 2020, mentre imperversava il covid, le fondamenta del loro rapporto sono state messe a dura prova, tanto che lei è arrivata a fare un passo indietro.

Nello studio di Silvia Toffanin l’attrice Vanessa Incontrada ha parlato anche della sua relazione con Rossano Laurini, che è ripartita dopo una crisi che appariva insanabile: “Ci siamo rinnamorati” e ha poi aggiunto che oltre a essere il suo migliore amico e il suo amante è anche “il mio pilastro”. Ora si sente appagata e non può dirsi più felice di così, anche perché può contare sull’amore dei suoi genitori che sono fieri di quello che è riuscita a fare grazie al suo talento.

L’attrice e conduttrice non potrebbe essere più soddisfatta perché a livello professionale è un periodo d’oro e anche a livello sentimentale. Per non parlare del suo rapporto con il figlio Isal con il quale farà presto un viaggio a New York, ma dormiranno in letti separati perché lui ha confessato che la mamma russa la notte.

