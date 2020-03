Vanessa Incontrada e l’incidente in auto/ “E’ stato tremendo, macchina distrutta”

Non molti sono a conoscenza del fatto che Vanessa Incontrada ha rischiato la vita in un incidente stradale pochi anni fa. L’episodio risale al 2016, e la nota attrice spagnola, adottata a braccia aperte dall’Italia, ne ha parlato raramente. Vanessa vive in Toscana, precisamente a Follonica, in compagnia del fidanzato, Rossano Laurini, e del figlio Isal, nato nel 2018. Circa quattro anni fa si trovava a bordo della sua auto sulla via Aurelia, quando è stata speronata da un 40enne, che ha urtato diverse autovetture, fra cui anche un camper, letteralmente squarciato sul fianco. Non andò meno peggio all’auto di Vanessa, in quanto dopo l’urto, a causa del violentissmo impatto, entrambe le ruote anteriori si staccarono dal mezzo. “È stato tremendo – il racconto della stessa Vanessa presso gli studi de L’Arena di Massimo Giletti, su La7 – non l’avevo mai vissuta un’esperienza così… Sto peggio oggi di ieri, perché ieri avevo questa adrenalina addosso dallo spavento. Devo dire che fortunatamente è andato tutto bene, anche se la mia macchina è completamente distrutta”.

VANESSA INCONTRADA, LA PAURA DOPO L’INCIDENTE

Prima dell’incidente l’attrice spagnola stava percorrendo l’Aurelia fra Baccagni e Orbetello, in Toscana, quando appunto un’auto le è finita addosso. Fortunatamente l’automobilista impazzito è stato fermato: “Hanno fermato questa persona – ha ricordato ancora la Incontrada – perché è scappata e aveva creato altri problemi”. Nonostante l’auto di Vanessa fosse seriamente danneggiata, la bella attrice e conduttrice ne è uscita illesa, senza un graffio, anche se lo spavento è stato grande, e la paura se l’è portata dietro per un bel po’ di tempo fino a che non è riuscita ad esorcizzarla. La Incontrada l’abbiamo vista recentemente in televisione nelle nuove vesti di giudice. La bella spagnola ha infatti fatto il suo esordio negli studi di Amici di Maria De Filippi 2020, il cui serale è cominciato venerdì su Canale 5.

