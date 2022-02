Vanessa Incontrada e Rossano Laurini è finita?/ Sfortunata in amore ma nella fiction…

Vanessa Incontrada festeggia un nuovo successo in tv con la serie “Fosca Innocenti” ma la sua sfera privata pare minata dalla crisi con il marito Rossano Laurini.

Il loro amore è nato 15 anni fa, lottando duramente per far tacere le critiche rivolte alla coppia. Anzi, no, rivolte soprattutto a lei. Rossano e Vanessa, infatti, si incontrano grazie all’ex moglie di lui, Chiara Palmeri, mamma di Diletta, primogenita dell’uomo. L’attrice spagnola e Chiara sono amiche e proprio questa frequentazione fa scattare la scintilla con Rossano. Il sentimento, dunque, sconfigge la razionalità e la 43enne, agli occhi di molti, diventa una sfasciafamiglie. Lei, però, mette subito a tacere tutti dichiarando: «L’amore non si ruba. Le uniche due cose della vita che non possiamo controllare sono l’amore e la morte. È così l’amore. Bello perché imprevedibile». Inizia così un amore che sembra destinato davvero al “per sempre”.

Così imprevedibile l’amore che, purtroppo, dopo 15 anni di intenso legame e la nascita di Isal, quel loro sodalizio sembra ora essere in crisi. In maniera apparentemente insanabile, almeno stando a certi indizi. La coppia, va detto, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. Voci di corridoio e i particolari colti dai follower più attenti della Incontrada, fanno però pensare che il gossip corrisponda a realtà. La loro ultima foto di coppia, al fianco del figlio, risale a Pasqua del 2020. La showgirl, ogni tanto, scrive messaggi laconici e sospetti su Instagram, come quello che recita: “Risparmia i tuoi sentimenti per qualcuno a cui importi”. Ciliegina sulla torta, poi, gli scatti condivisi da Laurini in occasione di una vacanza alle Maldive con Diletta e Isal. In nessuna foto compare Vanessa e questo fa pensare che Rossano sia partito da “single”.

Una crisi che ha colto un po’ di sorpresa tutti visto che la coppia non ha mai nascosto di desiderare un secondo bebè. Stando a quanto trapelato dagli immancabili ben informati, pare che la crisi sia iniziata durante il lockdown. Una convivenza forzata (passata nella loro casa di campagna a Follonica) che avrebbe rovinato il buon equilibrio che i due, negli anni, avevano creato. Ovviamente la coppia, in questo periodo, avrebbe fatto di tutto per appianare i problemi. Evidentemente, però, le cose non sarebbero andate per il verso giusto, costringendoli quindi a iniziare a prendere delle decisioni chiare.

Una cosa non semplice, soprattutto pensando alla serenità del loro Isal. Sicuramente a far riflettere qualche mal pensante è il tempismo del gossip che coinvolge l’attrice e conduttrice. Potrebbe apparire una coincidenza che, in occasione di uscite importanti tra fiction e trasmissioni televisive, volti noti come Belen, Michelle Hunziker e la stessa Vanessa Incontrada siano protagoniste del gossip per le loro questioni d’amore. Fatto sta che anche in questo caso il gossip pare più che fondato. Ricordiamo che Vanessa, dopo un ritorno in grande stile con la recente parentesi di ‘Zelig’, al fianco di Claudio Bisio, è ora di nuovo protagonista in tv. L’Incontrada, infatti, veste i panni di un vice questore a capo di una squadra di sole donne in ‘Fosca Innocenti’. Al suo fianco, l’affascinante Francesco Arca. Un nuovo prodotto Mediaset così apprezzato da essere già pronto il set per la seconda stagione. Un momento di grande felicità professionale in attesa di tornare a sorridere anche nel privato…



