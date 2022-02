Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono lasciati/ La crisi sarebbe iniziata…

Vanessa Incontrada si sarebbe lasciata con il suo compagno Rossano Laurini. A riportare questa indiscrezione il Settimanale Diva e Donna. Sembra che la rottura tra i due sia arrivata a seguito della convivenza forzata durante il primo lockdown, passato nella casa di compagna di Follonica. Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sono sempre stati molto riservati ma sui profili social da un po’ di tempo non si sono mostrati più insieme. Nessuno dei due ha confermato o smentito questo rumor. Vanessa appare sempre in compagnia del figlio Isal, nato dalla relazione con Rossano che si è goduto di recente una vacanza alle Maldive in compagnia del figlio e di Diletta, nata da una precedente relazione. Pare che Vanessa avesse fatto di tutto per superare la crisi tanto che a Mara Venier a “Domenica In” aveva espresso l’intenzione di allargare la famiglia: “Chissà, forse succederà, la vita è una cosa che non puoi programmare. Mai dire mai, non è una cosa che non vorrei realizzare. Se sarà sarà, sennò va bene così”, aveva detto. Probabilmente, la crisi tra loro è diventata insanabile e questo è rimasto solo un progetto.

La loro storia fu molto chiacchierata all’inizio in quanto Rossano era stato sposato con Chiara Palmieri, sorella dell’allora fidanzato dell’attrice. Non erano mancate le critiche tanto che Vanessa aveva dovuto giustificarsi: “Io sono arrivata nel momento in cui si era già sgretolato tutto. Non ho rubato nessuno. Quando succedono queste cose c’è già una frattura. L’amore non si ruba. Le uniche due cose della vita che non possiamo controllare sono l’amore e la morte”, aveva rivelato.

Tra Vanessa Incontrada e Chiara Palmieri i rapporti si erano poi raffreddati. Probabilmente Chiara avrà ritenuto responsabile Vanessa della sua rottura con Rossano tanto che in un’intervista di qualche tempo fa disse piccata: “Lei ha semplicemente detto che le dispiaceva tanto per quello che era successo. Si era allontanata da me. Con tutto il rispetto e senza creare inutili polemiche dico solo che, se veramente ci tieni a un’amica, quando ti accorgi di esserti innamorata di suo marito ti allontani da lui, non da lei”. A distanza di 15 anni però queste due donne appaiono unite dallo stesso destino.

Durante il lockdown però Vanessa ha avuto modo di stringere un rapporto ancora più forte con il figlio Isal: “Erano anni che volevo un po’ di tranquillità con mio figlio, questa pandemia mi ha dato la possibilità di vivere cose che prima non riuscivo a fare con lui. E in questa fase ora è anche più difficile staccarsi da lui. Quando mi arriva una proposta di lavoro, chiedo sempre quanto tempo mi terrà lontano da casa mia e da mio figlio”. A sostegno della crisi, c’è anche da notare come Vanessa Incontrada negli ultimi mesi abbia postato sui suoi social delle frasi malinconiche: “Risparmia i tuoi sentimenti per qualcuno a cui importi”, si legge nell’ultimo.





