Vanessa Incontrada/ “Fosca Innocenti è introversa e diffidente nella vita privata”

Vanessa Incontrada torna in tv con la nuova serie “Fosca Innocenti“, prodotta da Banijay Studios Italy per Rti e composta da quattro puntate in prima serata su Canale. L’attrice e conduttrice interpreta un personaggio originale dal gran fiuto per le indagini. Fosca, infatti, è dotata di un olfatto molto sviluppato che si rivela essere la sua arma vincente durante le indagini. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la bravissima Vanessa ha rivelato di aver un fiuto strepitoso per: “le persone. Intuisco al volo se posso fidarmi o se devo tenermi alla larga. Succede di rado che mi faccia trarre in inganno”. Parlando poi di odori che la mettono di buon umore ha rivelato: “la rosa e la vaniglia. Sono un’appassionata di profumi, ne ho tantissimi. E vado sempre a caccia di nuove fragranze, ricercate e personalizzate”.

La Incontrada ha poi parlato del clima che si è creato sul set con tutti gli altri colleghi: “con le colleghe è scattata subito una splendida alchimia. Con Desirée Noferini e Cecilia Dazzi (le ispettrici Giulia De Falco e Rosa Lulli, ndr), Irene Ferri (la pubblico ministero Giuliana Perego) e Giorgia Trasselli (Bice, l’anziana tata di Fosca) ci siamo viste anche fuori dal set, abbiamo mangiato insieme. E abbiamo creato una chat di gruppo, ci sentiamo”.

Non solo donne nel cast di Fosca Innocenti visto che Vanessa Incontrada ha condiviso il set anche con Francesco Arca che interpreta il personaggio di Cosimo, un suo carissimo amico. Attenzione non è dato sapere se tra loro scatterà qualcosa: “e chi lo sa… Non è automatico. Perché Cosimo è un gran donnaiolo, proprio come il padre di Fosca. Il papà non c’è più, ma il suo ricordo è ancora vivo e condiziona alcune sue scelte”. La Incontrada ha poi parlato del suo personaggio rivelando: “se sul lavoro Fosca è tosta e ottiene sempre ciò che vuole, nella vita privata è introversa, diffidente. Ed è difficile che si lasci andare con gli uomini”.

Infine ha confessato cosa l’accomuna al personaggio di Fosca: ” si sente libera quando cavalca il suo adorato cavallo, Sansone”. Anche l’attrice, infatti, ha una grandissima passione per i cavalli anche se ha precisato: “non cavalcavo bene, per la serie ho preso lezioni di equitazione: non ho usato una controfigura”.



