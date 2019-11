Vanessa Incontrada, foto sexy e camicia sbottonata/ Massimo Boldi: “femmina sublime”

Più passa il tempo e più Vanessa Incontrada diventa bella. L’attrice spagnola ha lasciato letteralmente senza fiato tutti i fans che la seguono su Instagram pubblicando una foto in cui sfoggia tutto il suo fascino. Nello scatto, Vanessa indossa una camicia da uomo sbottonata che lascia intravedere il seno mentre è sul letto. Uno scatto artistico e sensuale che ha messo in evidenza la bellezza naturale della Incontrada. I fans sono letteralmente impazziti di fronte a tale immagine inondandola di complimenti. “Meravigliosa”, “Bellissima”, “Spettacolo”, “Sei una donna che stimo e ammiro molto”, “senza parole”, “che donna”, “sempre splendida, alla faccia degli haters”, “favolosa”, “semplicemente un incanto”, hanno scritto i followers. Tra i vari commenti, tuttavia, è spuntato anche quello di Massimo Boldi che si è trasformato in fan dimostrando di apprezzare la bellezza della Incontrada. “Femmina sublime”, ha commentato l’attore mettendo d’accordo tutti.

VANESSA INCONTRADA, FOTO SENSUALE PER ZITTIRE GLI HATERS

E’ bastata una camicia da uomo, quella del compagno Rossano Laurini, al suo fianco da ben dodici anni e padre del figlio Isal, nato nel 2008, per mettere a tacere tutti gli hater di Vanessa Incontrada. Nonostante sia una delle donne più belle e simpatiche del mondo dello spettacolo, infatti, la Incontrada, in questi anni, ha dovuto fare i conti con le critiche ricevute a causa del suo fisico. A parlarne, per la prima volta, fu proprio Vanessa durante l’avventura come giudice di Dance Dance Dance. Alle telecamere del programma, la Incontrada disse: “Tutto è successo quando sono rimasta incinta, perché ho preso tanti chili. Mi avevano fatto una foto e hanno scritto un titolo che non scorderò mai: ‘Vanessa la balena’. Sembrava quasi avessi commesso un peccato. Come se avessi ammazzato qualcuno”. Nonostante tutto, però, la Incontrada non ha mai perso il sorriso continuando a portare la sua solarità nella casa degli italiani e lottando per i propri sogni come dichiarava all’epoca di Dance Dance Dance: “lottate per quello in cui credete e per ciò che volete, di non scoraggiarvi, soprattutto per quello che vi dicono gli altri. Avrò anche la cellulite, ma continuo a stare sul palco”.





