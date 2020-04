Vanessa Incontrada gaffe “Mi è scappato un ruttino”/ Imbarazzo su Instagram “Scusate”

Pubblicità

Vanessa Incontrada ha deciso di raccontare la sua quarantena con la spontaneità che da sempre la contraddistingue. La nota attrice e conduttrice si è mostrata in totale naturalezza, senza trucco e con ricrescita ben in vista, ai suoi follower nel corso di un video su Instagram durante il quale ha preferito non utilizzare alcun filtro di bellezza. Un messaggio che è arrivato dritto ai follower, che ne hanno apprezzato il chiaro significato. È per questo che la piccola gaffe capitata proprio nel corso del suo buongiorno ai fan è stata immediatamente perdonata. Sono infatti le 7.48 del mattino quando Vanessa, come riporta il Giornale, saluta tutti i follower ma si copre d’improvviso la bocca per evitare una gaffe. Tuttavia poi si scusa: “Scusate, mi è scappato un ruttino!” Un momento molto simpatico, seguito poi dal racconto della conduttrice della sua quarantena.

Vanessa Incontrada racconta la sua quarantena: “Ho i capelli bianchi e i baffi!”

Vanessa Incontrada sta infatti trascorrendo la quarantena forzata a Follonica, in Toscana, dove vive col marito Rossano Laurini e il figlio Isal, di 12 anni. L’ex giurata di Amici ha sfoggiato un look “naturale”, tipico della quarantena: capelli bianchi e in disordine, sotto l’effetto dell’inevitabile ricrescita. E ancora i baffetti e le sopracciglia folte, risultato dell’impossibilità di recarsi dall’estetista. “Scusate non mi avvicino troppo perché non so voi, ma io sono una roba… – ha infatti dichiarato la Incontrada su Instagram, rivolgendosi ai fan. Per poi aggiungere – Ho i capelli bianchi, tutto crespo, la ricrescita, i baffi anche se non mi si vedono più di tanto ma ci sono, le sopracciglia… che brutta, che brutta, che brutta!”, ha ammesso ironicamente.



