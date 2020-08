Vanessa Incontrada/ I suoi grandi amori: il figlio Isal Laurini e i due cagnolini Tokyo e Zelig

Vanessa Incontrada è ormai uno dei volti più richiesti sul piccolo schermo italiano. Di strada ne ha compiuta davvero tanta negli ultimi anni e non solo per migliorare il suo italiano, all’inizio mixato con il suo spagnolo. Il suo successo è sottolineato sia dall’intenso lavoro in tv, per diverse fiction popolari, sia per il timone di Seat Music Awards che la vedrà al fianco di Carlo Conti dal prossimo 2 settembre. I fan però non dovranno attendere così tanto per rivedere l’attrice in televisione: oggi, giovedì 6 agosto 2020, Canale 5 trasmetterà in prima serata lo show di cabaret più amato di tutti i tempi, Zelig. Negli anni Vanessa e Claudio Bisio hanno formato una coppia senza pari, in grado di tenere banco con le loro risate e gag e anche mettersi in gioco con i diversi comici ospitati sul palco. Lei, sempre più bionda, intanto si mostra felice su Instagram. “Voglio sempre sorridere”, scrive in un post. Clicca qui per guardare la foto di Vanessa Incontrada.

Vanessa Incontrada, il suo lato più intimo sui social

Madre premurosa, conduttrice attenta e attrice brillante: non bastano i complimenti per descrivere Vanessa Incontrada e la sua vita e carriera. Anche se il popolo italiano è abituato a vederla in tv, l’artista mostra il suo lato più intimo sui social, dove confida le sue emozioni del momento. Uno degli ultimi post riguarda il figlio Isal Laurini, in occasione del suo compleanno. “Ma tu sei mi pequeno principe”, scrive, “un bambino con la curiosità di chi vuole scoprire il mondo, con la voglia costante di voler apprendere ma soprattutto di dare un amore immenso a chiunque ti è vicino”. Nel post, la Incontrada rivela anche che Il piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry è stato il primo libro letto al suo ometto. “Tu potevi sentire solo la mia voce, eri così piccolo che non potrai ricordarlo“, ha aggiunto. Clicca qui per leggere il post di Vanessa Incontrada. Nella vita dell’attrice però ci sono anche altri due amori. Si tratta di Tokyo e Zelig, i due amorevoli cagnoloni che appaiono spesso sui suoi contenuti social. “Se pensate che i cani non sappiano contare, provate a mettere tre biscotti in tasca e poi dategliene solo due”, scrive.

Foto, il sorriso sulla bocca

Visualizza questo post su Instagram Voglio sempre sorridere😊😊☺️ Besitos Amigos 😙🦋 Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada) in data: 4 Ago 2020 alle ore 3:32 PDT

Foto, il compleanno del figlio





