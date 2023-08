Vanessa Incontrada in lutto: è morta la cagnolina Lola/ Il toccante addio: “Sarai sempre nel mio cuore”

Lutto per Vanessa Incontrada: l’attrice e conduttrice dice addio alla sua cagnolina Lola

Vanessa Incontrada ha detto addio alla cagnolina Lola attraverso un annuncio su Instagram. La conduttrice e attrice spagnola ha postato una foto della cagnolina, annunciandone purtroppo la scomparsa: “Lola del mio cuore riposa in pace .. sarai sempre nel mio cuore mia piccola patuffola bianca”. Tantissimi i messaggi di affetto e vicinanza nei confronti della Incontrada. Vanessa ha altri cani nella sua famiglia allargata: Zelig, Tokyo e la giovane Gina, che Vanessa aveva definito la sua “migliore amica”.

In una recente intervista aveva infatti raccontato: “La porto con me in palestra, a cena, sul set, ovunque! È dolcissima e si fa coccolare (e un po’ viziare) da tutti”. Tantissime le foto postate insieme ai suoi inseparabili cani adottati per sottolineare il legame profondo esistente.

Vanessa Incontrada in lutto: l’affetto del web

Tra i tanti commenti dei fan della Incontrada su Instagram si legge “Capisco cosa si prova. Solo chi ha amato un cane può sapere”. “La mia Zoe è morta 3 mesi fa per una neoplastica celebrale , ho un vuoto incredibile mi manca era la mia vita”. “Ciao splendida Lola, gioca felice sul ponte con la mia Westyna Kelly, è folle che mi manca da morire…”. “Ti comprendo Vanessa, mi spiace molto”. “La mia Ally è una settimana che ci ha lasciati. Manca tantissimo”. Ricordiamo che Vanessa Incontrada è stata ospite di Diletta Leotta nel suo podcast “mamma dilettante” circa un mese fa. Riguardo l’argomento secondo figlio ha dichiarato: “Mi piacerebbe molto, adesso vediamo che succede, perché non è stata semplice per me la prima gravidanza fisicamente. Però mi piacerebbe molto”.

