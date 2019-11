Vanessa Incontrada/ Al “body shaming” contrappone l’ironia… (Domenica In)

Vanessa Incontrada sarà uno degli ospiti speciali che animeranno questo pomeriggio il salotto televisivo di “Domenica In” e assieme a Gigi D’Alessio presenterà il nuovo programma che è pronto a sbarcare su Rai 1: infatti l’ospitata della fresca 41enne attrice e conduttrice originaria di Barcellona da Mara Venier, assieme al compagno di Anna Tatangelo, è legata proprio all’esordio sulla rete ammiraglia del servizio pubblico di “20 anni che siamo italiani”, titolo che sprizza orgoglio e che è l’insegna luminosa di un format musicale che proverà a mescolare da una parte momenti canori e dall’altro goliardia e divertimento, come peraltro la già nuova e affiatata coppia televisiva ha mostrato nelle prime interviste che ha rilasciato. Lo show che partirà dal prossimo novembre infatti intende celebrare l’ultimo ventennio della musica nel nostro Paese e la diretta interessata, scherzando sulle proprie origini spagnole, ha parlato nel nuovo programma ironizzando sul fatto che né lei catalana di nascita, né tantomeno D’Alessio perché “napoletano”, sono propriamente italianissimi. “In realtà non tutti sanno che Incontrada non è un cognome spagnolo ma partenopeo” ha raccontato durante un’intervista e spiegando che il leitmotiv dello show sarà il racconto di come è cambiata l’Italia dal punto di vista musicale anche grazie alla presenza di ospiti speciali quali Fiorella Mannoia, Mika e Giorgio Panariello, per una sorta di “festa popolare” in cui i due conduttori proveranno a portare in scena anche le loro stesse vite. Divertente il siparietto finale della loro intervista doppia in cui la Incontrada annuncia come suo prossimo progetto quello di incidere un disco con Gigi, a patto poi che venga adottata a casa sua per via della cucina squisita.

VANESSA INCONTRADA, “LA MIA INTESA CON GIGI D’ALESSIO”

E nel corso di una lunga chiacchierata col magazine “Tv Sorrisi e Canzoni” Vanessa Incontrada ha provato a spiegare come è nato questo feeling tutto televisivo con uno degli esponenti più importanti degli ultimi anni della scena neomelodica napoletana, cogliendo anche l’occasione per parlare pure della sua linea e del “body shaming” di cui in passato è stata vittima. A detta della 41enne attrice, infatti, il loro affiatamento e ‘intesa sono nati “a tavola” dato che le loro prime chiacchierate professionali si sono svolte davanti a un invitante piatto di pasta. Potrebbe essere stato questo il segreto di una collaborazione che promette scintille e, chissà, se “20 anni che siamo italiani” dovesse avere successo, potrebbe pure essere replicata? “La prima volta che l’ho incontrato sono andata a pranzo a casa sua e ho capito che lui mangia come me e che ero rovinata!” ha detto a tal proposito la Incontrada, mostrando di saper scherzare non solo sul proprio peso ma anche di non aver paura di ingrassare e di non temere le critiche degli haters online che in più di un’occasione hanno preso di mira alcuni suoi scatti su Instagram per attaccare sul suo aspetto fisico.

VANESSA INCONTRADA, LO SCATTO OSE’ SU INSTAGRAM E IL COMMENTO DI MASSIMO BOLDI

E proprio su Instagram, negli ultimi giorni, tuttavia la stessa Vanessa Incontrada si è presa una bella rivincita su chi la prende in giro per il suo peso postando una foto non particolarmente provocante ma che tuttavia ha riscosso notevole successo e che, curve giunoniche o meno, ha mostrato che la conduttrice di origini spagnole riesce comunque ancora ad essere un modello di sensualità… anche indossando una camicia maschile. Nello scatto “incriminato”, infatti, la 41enne posava seduta a letto con una camicia bianca aperta sul petto studiatamente e che lasciava appena intravedere il suo decolleté: “La camicia è sua” è la didascalia che accompagna la foto, indicando che il capo che indossa è del suo compagno. E spulciando tra i vari commenti di complimenti ne spiccava pure uno VIP, ovvero quello di Massimo Boldi che le fa pure erroneamente gli auguri prima di correggersi: “Femmina sublime, complimenti”.



