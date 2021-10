Vanessa Incontrada/ Insulti e body shaming: “Bisogna amarsi per come si è”

Vanessa Incontrada si gode il grandissimo successo di Striscia La Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci che quest’anno ha rivoluzionato il bancone con l’arrivo dell’attrice italo-spagnola e di Alessandro Siani. “Sono entusiasta di entrare a fare parte della grande famiglia di Striscia la notizia, non vedo l’ora d’iniziare” – aveva detto l’attrice che forma una coppia davvero spumeggiante con l’attore e regista partenopeo. I risultati sono davvero pazzeschi, visto che il tg satirico ha debuttato con ascolti record che ha spinto i conduttori a ringraziare tutto il pubblico odi Canale 5. “Chiediamo scusa, non l’abbiamo fatto apposta! In Italia ci sono molti più spagnoli di quello che pensavamo. Ringraziamo di cuore davvero tutto il pubblico, da Nord a Sud, isole comprese! Evviva il popolo di Striscia” – hanno commentato entrambi.

Un successo meritatissimo per la Incontrada reduce da programmi e serie campioni d’ascolti. Qualche anno fa proprio su Rai1 ha condotto con Gigi d’Alessio ha presentato ’20 anni che siamo italiani’, uno show corale che l’ha visto anche protagonista di monologhi che hanno fatto riflettere ed emozionare. Tra questi uno dedicato alle donne con cui l’attrice è da sempre complice. “Io sono sempre stata complice con le donne, anche da piccolina. Ero quella che prendeva le difese delle altre. Forse questo amore, questo senso di protezione poi diventa reciproco” – ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni.

Vanessa Incontrada è stata spesso vittima di body shaming sui social; commenti a volte davvero terribili che l’hanno ferita nel profondo. L’attrice però ha cercato sempre di reagire dando così a tutte le donne un messaggio di forza e coraggio. La ricerca della perfezione è diventata un’ossessione per uomini e donne. “E’ vero, ma in realtà sta a cuore a tutti. Anche tra gli uomini c’è una continua e assurda ricerca della perfezione. Credo sia un limite di tutti noi. Penso invece che occorra amarsi per quello che siamo e accettarsi per quello che siamo diventati con il passare degli anni. E dovremmo dire, soprattutto ai giovani, di stare attenti a non cercare stereotipi che non raggiungeranno mai, perché ognuno è quello che è con pregi e difetti. Quindi prima ti accetti e prima vivi meglio” – ha detto l’attrice a Tv Sorrisi e Canzoni.

Parlando di progetti futuri, la Incontrada non esclude la possibilità di partecipare come conduttrice al Festival di Sanremo. Del resto il suo nome è spuntato parecchie volte: “il mio istinto dice che sarebbe un onore e che quando arriva il momento, arriva. Se non è ancora arrivato è perché c’erano delle cose che non si sono concluse come dovevano. Che poi non è detto che arriverà, io non programmo le cose, me le vivo e basta, perché la vita ci sorprende sempre”.



