Vanessa Incontrada/ “Io e mia madre abbiamo avuto un rapporto difficile” (20 anni che siamo Italiani)

Vanessa Incontrada torna su Rai1 con il nuovo show “20 anni che siamo Italiani” in compagnia di Gigi D’Alessio. Una grande festa di musica e spettacolo in partenza da venerdì 29 novembre in prima serata su Raiuno con tantissimi ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo. Un ritorno importante per l’attrice e modella di origini spagnole che in questi giorni si è raccontata a cuore aperto nel salotto di Domenica In da Mara Venier. Un’intervista in cui ha parlato del rapporto la madre Alicia Soler Noguera con cui ha recentemente pubblicato il libro “Le bugie uccidono”. Un libro che ha deluso il padre, visto che all’inizio del racconto il padre della protagonista muore subito. “Così mio padre ha pensato che lui nel libro è morto. Ma non è un’autobiografia gli ho assicurato. Ha fatto il muso lungo dicendomi ‘certo, come no” ha detto la Incontrada.

Vanessa Incontrada: “ho perdonato mia madre”

Durante la lunga chiacchierata con Mara Venier, Vanessa Incontrada si è soffermata a parlare proprio del rapporto con la madre Alicia Soler. Un rapporto che, come tutti quelli tra madre e figlia, non è stato semplice. “Io e mia madre abbiamo avuto un rapporto difficile, purtroppo non si nasce genitori e gli sbagli capitano” ha detto l’attrice, che vedendo un filmato di famiglia è scoppiata in lacrime. “Oggi mi sento più vicina a lei, ho perdonato i suoi errori e soprattutto i miei momenti di rabbia e rancore nei suoi confronti” ha confessato Vanessa Incontrada facendo emozionare non solo la padrona di casa Mara Venier, ma tutto il pubblico. Una semplicità disarmante quella della Incontrada che, incurante del trucco, si asciugava le lacrime mentre il pubblico sui social la proponeva ad Amadeus come conduttrice di Sanremo 2020.

Vanessa Incontrada, la lettera del figlio per il compleanno

In questi giorni Vanessa Incontrada ha festeggiato 41 anni e per l’occasione ha ricevuto una bellissima sorpresa. Si tratta di una lettera scritta dal figlio Isal di 11 anni, che l’attrice e conduttrice ha voluto condividere con i suoi fan sui social. “Ciao mummy buon compleanno! Io e babbo ti abbiamo fatto un pensiero con tutto il nostro cuore e amore. Ti vogliamo moltissimo bene e sarai sempre nei nostri cuori e ti aiuteremo quando ne avrai più bisogno. Happy birthday. I love you. Babbo e Isal” si legge nella dolcissima lettera, che avrà sicuramente emozionato mamma Vanessa. Non potevano mancare poi gli auguri del compagno Rossano Laurini: “Auguri, anima buona. E non guardarmi così che mi fai arrossire”. A completare il tutto poi il messaggio di Vanessa: “oggi festeggio il nostro amore e il mio splendido compleanno! Con voi ho tutto”.



