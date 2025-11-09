Vanessa Incontrada parla del matrimonio imminente con Rossano Laurini e della crisi superata. Sul rapporto con il figlio Isal invece...

Perdersi per poi ritrovarsi… e non lasciarsi mai più. E’ questo l’auspicio che Vanessa Incontrada e il suo futuro marito Rossano Laurini cullano nel proprio cuore. Dopo la crisi e la separazione, la showgirl italo spagnola e il compagno pensano al matrimonio imminente e guardano al futuro con ritrovata complicità. Un’orizzonte roseo e rassicurante, che cancella definitivamente il periodo buio che Vanessa e l’imprenditore toscano hanno vissuto negli anni scorsi.

Vanessa Incontrada, matrimonio con Rossano Laurini quando sarà?/ La rinascita dopo periodo difficile

“Forse quei periodi ci dovevano essere”, ha confidato l’attrice, in una bella intervista rilasciata a Verissimo nel salotto Silvia Toffanin. Dove ha parlato anche dell’amato figlio Isal, nato nel 2008, proprio dalla storia con Rossano. “Non penso che ci sia sempre un ritorno dopo una separazione, però per noi penso dovesse andare così e oggi abbiamo un legame che non c’era da anni”, sottolinea la Incontrada.

Vanessa Incontrada/ Dalle nozze con Rossano Laurini al periodo buio per gli hater: "Fu doloroso..."

Vanessa Incontrada in ansia per suo figlio Isal: “Felice che faccia la sua vita ma….”

Nei mesi scorsi, la conduttrice italo spagnola interpretata dalla Toffanin su suo figlio Isal, aveva speso parole al miele per il ragazzo, senza negare però le preoccupazioni e i timori legati alla crescita. Isal infatti è ormai un adulto e a breve compirà diciotto anni. “E’ difficile per me saperlo…”, ha detto molto schiettamente Vanessa, che probabilmente teme di perdere qualcosa del loro rapporto. La crescita di un figlio, d’altra parte, porta inevitabilmente anche ad un ‘allontanamento’ dal nido famigliare. “Non lo vivo bene ma sono felice che faccia la sua vita. Sono diventata un po’ più ansiosa…”, ha ammesso schiettamente la showgirl. I momenti di scontro madre e figlio non mancano, ma la condivisione e l’ascolto alla fine hanno sempre la meglio. Vanessa infatti non potrebbe essere più orgogliosa di lui.