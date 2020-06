Vanessa Incontrada/ Le sue gaffe e la simpatia nel cuore degli italiani

Sorridente e solare, impossibile non amarla. Vanessa Incontrada è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante nel cuore degli italiani e non solo come conduttrice di successo, ma anche come attrice. Negli anni ha raffinato anche il suo italiano, ma le gaffe sono sempre dietro l’angolo. Oggi, sabato 27 giugno 2020, Vanessa Incontrada sarà al fianco di Gigi D’Alessio per la replica di 20 anni che siamo italiani. Ed è proprio in questo programma che la presentatrice ha regalato al pubblico diversi strafalcioni linguistici. “Se vent’anni fa, se avessimo, se fossimo, come si dice?”, ha detto la Incontrada rivolgendosi al co-conduttore. Un momento di autoironia che è piaciuto molto al pubblico e che ancora una volta ha sottolineato la spontaneità dell’artista. Il suo successo è dimostrato anche dagli ascolti registrati con le repliche di Non dirlo al mio capo, dove la vediamo nei panni di una madre vedova la cui vita viene stravolta grazie all’incontro con il suo datore di lavoro, interpretato da Lino Guanciale. I recenti ascolti in tv sono schizzati alle stelle e la Incontrada è riuscita anche ad oscurare colei che viene considerata la regina di Canale 5, Barbara d’Urso.

Vanessa Incontrada, Zelig è rimasto nel cuore e…

Vanessa Incontrada ha amato e ama tutti i ruoli che ha avuto sul piccolo schermo. Anche se nel suo cuore c’è Zelig, il programma che per tanti anni l’ha vista al fianco di Claudio Bisio. Anzi, ha scelto proprio di usare il nome dello show per uno dei suoi cuccioli di Golden Retriever, che assieme alla barboncina Gina hanno allargato ancora di più la famiglia. Esiste però un’altra famiglia, quella televisiva, che la Incontrada ha formato proprio con Bisio. Di recente i due sono ritornati con Zelig Covid Edition, uno spettacolo in streaming con l’obiettivo di raccogliere i fondi per i lavoratori dello spettacolo. “Dopo dieci anni non solo torneremo a lavorare insieme ma torneremo a Zelig“, ha detto la conduttrice a Sorrisi, “Sono emozionata: a tutti e due fa un effetto forte. Noi ci sentiamo, ci vediamo spesso ma lavorativamente è tanto che non facciamo qualcosa insieme. E sono contenta perchè sui social ho letto commenti di persone impazienti di rivederci di nuovo insieme“. Un altro collega che ha nel cuore è Guanciale: “Con lui è nato un rapporto davvero particolare. Credo che l’empatia tra noi sia stata uno dei punti di forza della serie. Per me sarà un piacere lavorare con lui in altri progetti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA