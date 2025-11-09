Vanessa Incontrada si racconta senza filtri e mostra grande entusiasmo per quella che sembra essere la sua "nuova vita"

Matrimonio in vista per Vanessa Incontrada. La conduttrice e showgirl è pronta al grande passo, dopo tanti anni al fianco di Rossano Laurini. Una svolta che sembra consolidare ulteriormente il periodo positivo della celebre conduttrice che, dopo anni difficili, volta pagina con decisione e si gode l’equilibrio ritrovato. Un equilibrio che riguarda sia la carriera che la vita sentimentale, ma anche e soprattutto il rapporto con se stessa. Basti pensare alle fragilità che negli anni le malelingue del web hanno amplificato e messo a nudo, attuando un vergognoso body shaming nei confronti della presentatrice.

Vanessa Incontrada, l'amore per il marito Rossano Laurini e il figlio Isal

Ora però Vanessa non sembra pensare più di tanto al passato, guarda al presente o al limite al futuro. La showgirl italo spagnola sta infatti per tornare in tv in prima serata con Gigi D’Alessio e ha appena finito di girare “Erica”, una nuova serie a cui tiene moltissimo. E poi, come dicevamo, il matrimonio con il compagno Rossano, con il quale ha ritrovato una complicità stupenda.

Vanessa Incontrada/ Dalle nozze con Rossano Laurini al periodo buio per gli hater: "Fu doloroso..."

Vanessa Incontrada, la carriera e la vita privata finalmente a gonfie vele

“Ci sposiamo perché lo sento. L’amore non segue regole o tempi prestabiliti”. ha raccontato la Incontrada in una recente intervista parlando delle questione di cuore. Vanessa, d’altronde, non ha mai fatto nulla di cui non fosse convinta. E’ sempre stata molto fedele al suo istinto, sia per quanto concerne gli aspetti della vita privata che di carriera. E il più delle volte, il suo istinto sembra averle suggerito bene.

Basterebbe ripensare infatti alle principali tappe toccate da Vanessa Incontrada nel mondo dello spettacolo per capire la credibilità che ha raggiunto oggi. Da Zelig al Festivalbar, passando per i Music Awards, Italia’s Got Talent e tanti altri programmi, Vanessa Incontrada ha fatto della sua passione il suo lavoro. Sempre con grande entusiasmo e lo stile unico che le appartiene.

Vanessa Incontrada annuncia matrimonio con Rossano Laurini: "Mi sono innamorata di nuovo"/ Data e location