Vanessa Incontrada: “Mio figlio Isal mi ha insegnato la pazienza”/ “Ora so aspettare”

A “Verissimo Story”, nella puntata di domenica 24 aprile 2022, è stata mostrata l’intervista a Vanessa Incontrada, andata in onda per la prima volta il 6 febbraio scorso. L’attrice e showgirl iberica ha ripercorso la sua infanzia: ha fatto le elementari a Follonica e poi si è trasferita a Barcellona. Per un certo periodo ha praticato anche ginnastica ritmica a livello agonistico, ma poi ha dovuto lasciare in virtù del trasloco in Spagna.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono lasciati/ La crisi sarebbe iniziata…

A Barcellona Vanessa Incontrada ha quindi frequentato le scuole medie e superiori: “Vivevo con mia madre e mia sorella, perché i miei genitori si separarono. Ero tremendina, davo poco retta a mia mamma, volevo entrare e uscire di casa a mio piacimento. Il lavoro mi ha fortunatamente ‘centrato’ sebbene fossi molto giovane. Ho iniziato a lavorare molto presto, all’età di 16 anni e sono diventata molto indipendente non appena ho compiuto 18 anni”. Prossimamente, si potrebbe assistere al suo addio alle scene, in quanto lei stessa dice di non volersi immaginare tutta la vita a fare questo lavoro: “Quando arriverà il momento lo saluterò e farò altro. Adesso però è un po’ presto, per chi mi vuole ci sono ancora!”.

Vanessa Incontrada/ "Fosca Innocenti è introversa e diffidente nella vita privata"

VANESSA INCONTRADA: “MIO FIGLIO ISAL MI HA INSEGNATO TANTO”

Vanessa Incontrada, a “Verissimo Story”, ha parlato anche del figlio Isal, che in questa fase della sua esistenza è in pre-adolescenza, ma “non mi sta dando alcun tipo di problema. Ci confidiamo molto io e lui e devo dire che mio figlio mi ha dato la pazienza di aspettare, la pazienza di ragionare. Isal poi ha la vena artistica: suona il pianoforte ed è molto bravo. Ha scelto lui cosa fare e si è appassionato anche all’atletica: è radicato, forte, ha una personalità importante. Sa quello che vuole, come lo vuole, dice sempre la sua senza peli sulla lingua”.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini è finita?/ Sfortunata in amore ma nella fiction…

Un amore senza limiti, sconfinato, quello di Vanessa Incontrada per il figlio Isal, che “mi assomiglia anche… Il naso è uguale al mio! E lo dico con orgoglio di mamma”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA