Vanessa Incontrada/ “Nicolai è un ragazzo molto speciale” e su Javier… (Amici 2020)

Vanessa Incontrada torna come giudice esterno nella puntata finale del serale di Amici 2020 di Maria De Filippi in onda venerdì 3 aprile 2020 in prima serata su Canale 5. L’attrice si è ritrovata così per la prima volta a ricoprire il ruolo di giurata nel talent show di Canale 5, un compito che ha raccontato così dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: “da una parte devo dare un giudizio, dicendo quello che penso delle esibizioni dei ragazzi. Dall’altra parte mi sento un’adolescente che si gode lo spettacolo, proprio come facevo quando me lo gustavo da casa nelle scorse edizioni. Da giudice sono seduta lì, mi trattengo e cerco di darmi un contegno, ma mi metterei a ballare ogni volta che parte una canzone… Ogni tanto mi è pure scappato di lasciarmi andare, poi mi sono guardata intorno e nessuno dei “colleghi” lo faceva… Allora mi sono detta di darmi una calmata”. Divertente e ironica come sempre, Vanessa è stata una delle più belle sorprese di questa diciannovesima edizione del talent show di Maria De Filippi. A poche ore dalla finale la Incontrada insieme agli altri giudici esterni Gabry Ponte e Alessia Marcuzzi hanno inviato un video di “in bocca a lupo” ai quattro finalisti Giulia, Gaia, Nicolai e Javier. In particolare l’attrice ha speso una parola per ogni singolo finalista.

Vanessa Incontrada parla di Nicolai e Javier di Amici 2020

Vanessa Incontrada ha inviato un messaggio ai quattro finalisti di Amici 2020 a poche ore dalla finalissima. L’attrice si è soffermata su ognuno di loro precisando di essere rimasta colpita sin da subito da Nicolai, mentre su Javier ha detto che spera di potersi emozionare come è successo nella scorsa puntata. Parole di coraggio anche per Giulia a cui prevede una carriera nel mondo delle sette note al di là del risultato finale, mentre a Gaia ha consigliato di tirare fuori la grinta senza però scoppiare in lacrime. Consigli dati veramente con il cuore a conferma di quanto la Incontrada sia un’artista limpida e trasparente. In particolare però l’attrice si è soffermata sul ballerino Nicolai Gorodiski a cui ha detto: “ti mando un bacio grande, sei un ragazzo molto speciale, l’ho capito fin dall’inizio. Sapevo che dietro quello scudo si nascondeva tutto quello che hai tirato fuori nel Serale. Sono felice perchè avevo intuito bene. Mucha m*rda”. A Javier Rojas, invece, ha detto: “spero che tu mi emozioni come mi hai emozionato l’altra volta. Spero che quell’emozione che mi hai dato te la porti dentro, perché è stata vera ed hai fatto tutto tu”. Una volta terminato il video Nicolai ha voluto ringraziarla: “grazie Vanessa. Sono innamorato di te! Tutte le donne sono come i fiori, ma tu quanto sei bella Vanessa. Le tue parole mi hanno toccato il cuore”.



