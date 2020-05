Vanessa Incontrada, Non dirlo al mio capo/ L’attrice: “Una serie che ho amato molto”

Pubblicità

Vanessa Incontrada sta per rivestire ancora una volta i panni di Lisa Marcelli, la vedova in grandi difficoltà economiche che con un inganno riuscirà a farsi assumere nello studio legale di Enrico Vinci. Quest’ultimo è interpretato da Lino Guanciale ed è proprio in direzione del collega che l’attrice ha speso belle parole durante una chiacchierata con Sorrisi. “Con lui è nato un rapporto davvero particolare”, ha sottolineato, “credo che l’empatia tra noi sia stata uno dei punti di forza della serie”. Per la Incontrada, le repliche della fiction potrebbero portare ad un nuovo successo, anche se più contenuto rispetto alla messa in onda originale. “Pur essendo repliche e dunque con un impatto minore sul pubblico, mi fa piacere perchè è una serie che ho amato molto, anche più di altre cose che ho fatto e il ruolo di Lisa per me è davvero speciale”, ha dichiarato. Non è escluso tra l’altro che la Incontrada e Guanciale possano ritrovarsi a lavorare in altri progetti. Anzi, l’attrice spera di tornare a condividere il set con il collega.

VANESSA INCONTRATA, NON DIRLO AL MIO CAPO: “IO REGINA? NON SARA’ SEMPRE COSI’…”

Vanessa Incontrada ha ormai un posto fisso nel cuore dei telespettatori e il merito è dei suoi tanti lavori sul piccolo schermo. La definizione di regina le piace, ma pensa anche al futuro. “Penso che non è che questa regina starà sempre lì”, dice a Blogo, “un giorno succederà che qualcosa non andrà. E’ umano che succeda, non può non succedere. In questo lavoro, succede anche ai più grandi… E’ una cosa che vivo senza timore, ne sono consapevole. Quando succederà, invece che regina scriveranno… ecco, sono proprio curiosa di sapere cosa scriveranno!”. In tv la rivedremo proprio con uno dei suoi lavori di punta, Non dirlo al mio capo. Le repliche andranno in onda a partire da oggi, domenica 31 maggio 2020, su Rai 1. La ritroveremo nei panni di Lisa che, come ha detto la stessa conduttrice, all’inizio si ritroverà in bilico fra la sua nota natura bugiarda e la volontà di dire la verità. Alla fine opterà per nascondere al suo capo di non avere i requisiti per lavorare come assistente del suo studio legale. E la bugia, come è facile immaginare, diventerà sempre più grande ogni giorno che passa. Lisa perde il marito in un incidente”, ha detto tempo fa a Sorrisi, “Rimane sola con due figli e scopre non solo che lui la tradiva, ma anche che l’ha lasciata sul lastrico. È disperata, ma non si arrende: tira fuori dal cassetto la laurea in Giurisprudenza e si mette a cercare un lavoro”. Dopo colloqui a vuoto, il personaggio della Incontrada capisce che deve fingere di essere single per riuscire a superare il primo scoglio.



