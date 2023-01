Vanessa Incontrada “Non ho mai inseguito carriera da attrice”/ “Pupi Avati mi scoprì”

Vanessa Incontrada, intervenuta in collegamento audiovisivo ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin, si è soffermata sul suo ruolo da attrice, non soltanto in “Fosca Innocenti” (la seconda stagione comincerà venerdì 13 gennaio 2023 sulle reti Mediaset, ndr), ma anche in chiave generale. La showgirl iberica è partita dai suoi esordi: “Ho iniziato la mia carriera grazie a Pupi Avati e mi sono ritrovata al Festival di Cannes senza nemmeno sapere bene cosa fosse. Io non avevo mai studiato recitazione, quindi credo chen ella mia vita abbia avuto un peso notevole il destino”.

VANESSA INCONTRADA: “NON SO SE IO ABBIA UN DONO, MA AMO IL MIO LAVORO”

Successivamente, Vanessa Incontrada ha aggiunto, con grande sincerità e trasparenza: “Non ho mai cercato di fare questo mestiere, tutto si è sempre incastrato perfettamente. Io un provino per un film non l’ho mai fatto, tutto mi è arrivato in maniera sempre continua. Non so se il mio sia un dono naturale, lo lascio giudicare a voi, al pubblico… Posso solo dire che amo il mio lavoro e che lo faccio con tutto il mio cuore. Se così non fosse, sarebbe difficile trasmettere determinate cose alle persone e fare arrivare le emozioni agli spettatori”.

