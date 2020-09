Vanessa Incontrada nuda in copertina/ “Il mio corpo un messaggio per tutte le donne”

Vanessa Incontrada ha posato nuda, con la mano a coprire il seno, sulla copertina del nuovo numero di Vanity Fair. Una scelta non casuale quella della bella e brava conduttrice spagnola, ormai adottata da tempo dall’Italia e che negli ultimi anni è stata spesso e volentieri vittima di bodyshaming per il semplice fatto di non essere un “chiodo”. «Questa copertina è il momento più bello degli ultimi anni», racconta la stessa artista nel numero in edicola domani, 30 settembre, «È il punto d’arrivo – ha aggiunto – che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini): dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza». Assieme a Vanity Fair Vanessa Incontrada è divenuta l’emblema della body positivity, ovvero, il movimento che mette al bando qualsiasi tipo di bullismo contro il corpo, promuovendo invece una bellezza più inclusiva: «Abbiamo voluto questa copertina – le parole di Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair, come si legge sul quotidiano Il Messaggero – e abbiamo chiesto a Vanessa Incontrada di posare nuda per noi per riflettere sul tema della Body Positivity e sulle implicazioni del concetto classico di bellezza sulle nostre vite».

VANESSA INCONTRADA NUDA SU VANITY FAIR: “INIZIO’ TUTTO NEL 2008”

Vanessa Incontrada ha raccontato l’inizio delle critiche subite, nell’intervista rilasciata al giornale: «Nel 2008 ho avuto mio figlio Isal – le sue parole – la maternità, come per altro succede a tutte le donne, trasforma il tuo corpo. E il mio si trasformò molto. Partirono le critiche. Critiche feroci. Critiche crudeli. Si dice sempre, che i peggiori attacchi arrivino da chi conosci. Io non la penso così: le parole che mi ferirono di più arrivarono da chi non conoscevo. Ero delusa, ferita e disorientata: ma perché essere così cattivi?». Vanessa Incontrada ha quindi invitato le persone ad accettare il proprio corpo per come è: «A volte prendi peso, altre lo perdi – dice – un mese sei in dieta e vuoi perdere quei tre chili, un altro ti senti a posto con te stessa. Siamo donne, il nostro corpo funziona così. È naturale, va accettato e va soprattutto rispettato. Nessuno ti può né ti deve giudicare». Ad un certo punto l’attrice e conduttrice spagnola ha smesso di prendersela: «Ho finalmente capito che la battaglia del corpo non riguardava più me ma tutte le donne. E che se potevo mettere a disposizione di altre la mia esperienza, be’ era arrivato il momento di farlo».

