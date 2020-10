Vanessa Incontrada nuda/ Manuela Arcuri “Bellissima!”, Raffaella Fico “Anche i vip..”

Si parla della copertina di Vanessa Incontrada a Vanity Fair negli studi di Storie Italiane. L’artista spagnola ha recentemente posato nuda sul numero del mensile in uscita lo scorso 30 settembre, una risposta ai numerosi attacchi ricevuti per la sua forma fisica negli ultimi anni. Ospite del programma di Rai Uno, Manuela Arcuri, che ha spiegato: “Anche io avrei fatto la copertina della Incontrada, la trovo bellissima e non vedo tutti questi difetti, ma anche se ci fossero credo che abbia mandato un messaggio importantissimo a tutte le donne: si devono amare per quello che sono con i loro difetti”. E ancora: “Lei ha dimostrato di essere coraggiosa e forte e spero sia un esempio per tutti quanti noi, che non si facciano bullizzare dagli haters, gente invidiosa pronta ad attaccare tutti. Lei è stata bullizzata nel momento in cui aveva partorito, ed è per quello che si è offesa, poi è riuscita a riprendersi la sua vita in mano e a dimostrare che sta bene con se stessa”.

VANESSA INCONTRADA NUDA SU VANITY FAIR, LA FICO: “CI SONO MOMENTI IN CUI UNA DONNA SBOTTA…”

In studio anche Raffaella Fico, altra vittima spesso e volentieri dei bulli social: “Mi scrivono un po’ di tutto – spiega parlando con Eleonora Daniele – ormai sono anni che non ci faccio più caso, mi faccio scivolare tutto addosso, ognuno deve avere l’opportunità di potersi esprimersi come meglio ritiene, se voglio fare una foto sexy la faccio e pazienza, non posso limitare i miei scatti perchè poi mi devo preoccupare degli haters”. Sulla copertina di Vanessa Incontrada: “Capisco la sua reazione, lei ha una personalità molto forte ma ci sono momenti in cui una donna sbotta, stare sempre sotto tiro non è una bella cosa: è una scelta prendere peso ma non è una scelta farsi attaccare. Anche i vip hanno un animo, siamo delle donne, abbiamo una sensibilità”. La pensa infine diversamente Lory Del Santo, altra ospite di Storie Italiane: “La storia di Vanessa Incontrada l’ho seguita molto ma non capisco come mai si sia sentita offesa per avere qualche chilo in più, ha scelto lei, se lei sta bene con se stessa va bene così”.



