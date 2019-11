VANESSA INCONTRADA/ Paura di ingrassare? ‘Anche Gigi mangia come me: sono rovinata!’

Sembra esserci tanta sintonia tra Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio a pochi giorni da “20 anni che siamo italiani”, il varietà che a partire dal 29 novembre terrà compagnia per tre venerdì sera al pubblico di Raiuno. Ospiti entrambi di Carlo Conti a Tali e Quali – Tale e Quale Show, i due si sono concessi anche un’intervista insieme a Tv Sorrisi e Canzoni in cui non sono mancate le risate da parte di entrambi. Vanessa ha spiegato: “Tutti pensano che Incontrada sia un cognome spagnolo, invece è italiano (il nonno è napoletano, ndr). Giochiamo sul fatto che io ho cominciato a lavorare e a vivere stabilmente in Italia 20 anni fa e Gigi, che era già una star a Napoli, è diventato popolare in Italia grazie al Sanremo del 2000. Da questa coincidenza è partita l’idea dello show: nelle tre serate racconteremo cosa è successo in questi ultimi 20 anni a noi, cosa è successo nel mondo, i cambiamenti che ci sono, e li racconteremo con tanti amici che verranno a trovarci”.

VANESSA INCONTRADA E I PRANZI CON GIGI D’ALESSIO…

Vanessa Incontrada racconta com’è nata la coppia con Gigi D’Alessio: “A tavola. La prima volta che ho incontrato Gigi sono andata a pranzo a casa sua e ho pensato: ‘Anche lui mangia come me: sono rovinata!’. Io dopo dovevo andare sul set, la mia assistente diceva: andiamo! E io: Aspetta, arriva un altro piatto non mi portare via!”. L’amore per il cibo, rigorosamente italiano, è uno degli aspetti che lega la nuova coppia televisiva di Rai Uno, ma i due hanno già deciso che si scambieranno i ruoli con divertimento reciproco. Vanessa, ad esempio, non si sottrarrà quando le verrà chiesto di impugnare il microfono e cantare, magari proprio una canzone di Gigi: “Certo! A me piace mettermi in gioco e mi divertirò a cantare! avrei voluto anche ballare ma Gigi non balla”. Chissà che per la fine del programma il napoletano non cambi idea…

