Vanessa Incontrada peso: tra critiche e polemiche/ “I miei chili in più? Sentirne parlare mi fa male”

Vanessa Incontrada peso: la risposta della conduttrice a chi dice che è 'ingrassata'

Vanessa Incontrada continua a destare l’attenzione del pubblico non solo per le sue apparizioni televisive ma per le critiche e le polemiche che da tempo ormai la accompagnano e che riguardano il suo peso. Essere sotto i riflettori significa anche mettersi a confronto con i commenti non sempre piacevoli del pubblico che, in alcuni casi, sa essere spietato e non riesce a perdonare neppure qualche chilo in più. C’è invece chi più semplicemente è incuriosito dalle cause di un cambiamento fisico, immaginando chissà quale dietrologia.

Fatto sta che da mesi le apparizioni televisive di Vanessa Incontrada scatenano una domanda su tutte sul web: “Perché è ingrassata?” O ancora “Quanto pesa ora Vanessa Incontrada?” È anche vero che oggi la conduttrice è diventata un simbolo della body positivity e a chi dice che la preferiva ‘magra’ risponde col sorriso.

Vanessa Incontrada: “Sentire parlare solo dei miei chili in più mi ha ferita”

“Viviamo in un mondo cretino per certi aspetti. – ha sbottato lei in un’intervista rilasciata qualche tempo fa – Sentire parlare solo dei miei chili in più mi ha ferita. Ma non avete altro di cui parlare? Ciò non vuol dire che non mi alleno e non mi curo! Mi alleno sempre.” ha tenuto a chiarire la conduttrice che questa sera, 9 novembre, torna sul palco di Zelig pronta a far divertire il pubblico di Canale 5.

