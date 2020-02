Vanessa Incontrada/ “Quando ero incinta attaccata perchè ero grassa. Ho sofferto molto”(Amici 2020)

Vanessa Incontrada giudice del serale di Amici 2020 in partenza da venerdì 28 febbraio 2020 in prima serata su Canale 5. Per la diciannovesima edizione del reality show di successo di Canale 5, Maria De Filippi è riuscita a strappare un “si” all’amatissima attrice e conduttrice reduce da un inizio d’anno davvero straordinario. Dopo aver conquistato il pubblico di Rai1 con lo show “20 anni che siamo italiani” realizzato con Gigi D’Alessio, la Incontrada si è fatta apprezzare anche per le fiction di successo “Come una madre” e “I nostri figli” trasmesse su Rai1. Del resto la volontà di avere la Incontrada ad Amici era nell’aria da diverso tempo considerando le parole della De Filippi condivise con un tweet pubblicato sul profilo ufficiale di Amici: “Sarei felicissima se Vanessa Incontrada fosse uno dei giudici. Lei è bravissima e sicuramente saprà incoraggiare i ragazzi nel modo giusto in puntata. Senza demolirli”.

Vanessa Incontrada: “La perfezione non esiste”

Un ritorno a Mediaset per Vanessa Incontrada che in passato è stata il volto di due programmi di successo come “Zelig” e “Let’s Dance” del 2010. Questa volta però l’attrice e conduttrice torna per un ruolo completamente differente, visto che è giudice di Amici di Maria De Filippi. Il suo compito, infatti, è quello di commentare e giudicare le performance ed esibizioni dei 10 concorrenti arrivati alla fase finale del programma di Canale 5. La regina delle fiction di Raiuno è pronta così a sedersi nella poltrona rossa di Amici 2020 dopo gli ottimi risultati d’ascolti di “Come una madre”, “I nostri figli” e del film “Non c’è campo”. Nonostante il successo televisivo, nella vita privata Vanessa ha vissuto un periodo difficile per via delle critiche gratuite ricevute quando era incinta. “Quando ero incinta sono stata attaccata perchè ero grassa. Ho sofferto molto per le critiche, ma oggi sono più forte e voglio dire alle donne: “La perfezione non esiste!” ha detto l’attrice che proprio per questo motivo ha deciso di creare una propria collezione di moda.

“Disegno abiti per far sentire bene le donne morbide”

Non solo cinema e tv, visto che Vanessa Incontrada ha un’altra grande passione come ha raccontato dalle pagine di TvMia: “la moda è sempre stata una mia grande passione, quando disegno un vestito cerco di ispirarmi a qualcosa che ho molto a cuore: voglio sentirmi bene e far sentire bene le altre persone”. Le critiche ricevute per via di qualche chilo di troppo l’hanno spinta a realizzare qualcosa per le donne “morbide”: “per questo motivo disegno abiti per far sentire bene le donne ‘morbide” e ricordando quel periodo della sua vita ha precisato: “le critiche feriscono. In passato ho perso tempo a cercare di diventare ciò che non sono, perchè tutti mi volevano diversa. E mi sono dimenticata di essere felice…”. Per fortuna nella sua vita è arrivato il compagno Rossano su cui ha detto: “mi ha insegnato a sorridere delle mie imperfezioni. Oggi ho finalmente capito che la perfezione non esisite. Conta solo quello che pensi di te stessa, quando ti guardi allo specchio. E io, quando lo faccio, sono orgogliosa di quello che vedo”.



