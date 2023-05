Vanessa Incontrada, ritorno di fiamma con Rossano Laurini?/ Gli ultimi indizi social

Vanessa Incontrada, ritorno di fiamma con Rossano Laurini?

I fan di Vanessa Incontrada sono speranzosi circa un ipotetico ritorno di fiamma con l’ex Rossano Laurini. Dopo 15 anni d’amore (facevano coppia fissa dal 2007) i due hanno deciso lo scorso anno di prendere strade separate, con la consapevolezza però che il loro legame, in fondo, non si spezzerà mai. Un legame che ha il nome di Isal, il figlio che è nato dalla loro romantica storia d’amore. Ora, però, le cose potrebbero essere cambiate e gli ultimi indizi social fanno sognare (e non poco) i fan della showgirl.

Lei stessa, pochi giorni fa, ha condiviso un post sul proprio profilo Instagram, condividendo un’immagine che la vede sorridente e più bella che mai al fianco del suo ex. “Un duetto meraviglioso“, la didascalia scritta a corredo della fotografia, che li vede immersi in un’esibizione canora. I loro sorrisi sono indice di una serenità ritrovata, e forse mai perduta. E, ora, in molti sognano il ritorno di fiamma.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini: le speranze dei fan e gli indizi social

Il futuro di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini sarà di nuovo all’insegna dell’amore? Quel post sembra confermarlo, stando perlomeno alle supposizioni dei fan che hanno inondato di messaggi quanto condiviso dall’attrice. “Sei tornata insieme a Rossano?“, “Faccio il tifo per voi“, “Torna con lui Vane“, “Insieme siete unici“: sono solo alcuni dei numerosi messaggi ricevuti dalla Incontrada. I fan sono speranzosi e tali speranze sono state ulteriormente alimentate anche da un’Instagram story da lei condivisa sul suo profilo.

Un selfie che la vede accanto a Rossano Laurini, una foto probabilmente risalente all’estate, che è stata ripescata dai ricordi del passato e prontamente condivisa sui social. Un altro indizio che farebbe intendere che tra i due è tornato il sereno, e forse anche l’amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)













