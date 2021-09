Vanessa Incontrada, secondo figlio con Rossano Laurini?/ “Mai dire mai”

Nuova avventura professionale per Vanessa Incontrada che, tra un film e una fiction, ha deciso di sedersi dietro il bancone di Striscia la Notizia insieme ad Alessandro Siani. Bellissima, simpatica e autoironica, l’attrice spagnola è entrata da anni nel cuore del pubblico. Innamorata del proprio lavoro, la Incontrada non ha comunque rinunciato alla sua vita privata. Da anni, infatti, vive una bellissima storia d’amore con il compagno Rossano Laurini con cui ha formato una famiglia con la nascita del suo piccolo principe, Isal.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono conosciuti quando lui aveva 36 anni e lei 28. Da quel momento non si sono più lasciati diventando una coppia solida, unita e sempre più affiatati. Insieme hanno affrontato gossip e pettegolezzi riuscendo a creare un ambiente sano intorno al loro bambino.

Vanessa Incontrada e il sogno del secondo figlio

Donna in carriera, ma anche mamma e compagna innamorata dei suoi uomini. Pur essendo impegnatissima con il lavoro, la Incontrada riesce sempre a trovare il tempo da dedicare alla propria famiglia al punto che, in una delle ultime interviste rilasciate a Domenica In, non ha escluso la possibilità di allargare la famiglia.

“Voglia di allargare la famiglia? Mai dire mai“, ha detto l’attrice per poi aggiungere. “Un altro figlio? Forse succederà”. L’attrice e Rossano Laurini, dunque, allargheranno davvero la famiglia regalando un fratellino o una sorellina ad Isal? Per ora, la Incontrada si gode la serenità professionale e familiare che è riuscita a creare riuscendo a conciliare perfettamente il suo triplice ruolo di mamma, compagna e donna in carriera.

