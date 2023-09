VANESSA INCONTRADA/ Alessandro Siani la incastra: “Ecco cosa fa ogni volta prima di Striscia la Notizia”

Vanessa Incontrada e Alessandro Siani aprono la nuova puntata di Verissimo, del 30 settembre 2023. I due sono tornati a Striscia la Notizia e se ne dicono entusiasti. La coppia è infatti molto affiatata sul lavoro: “Questo è il nostro terzo anno a Striscia”, ricordano. “Striscia la Notizia è davvero un ambiente familiare”, spiega Vanessa, mentre Siani racconta un aneddoto divertente che riguarda proprio la collega: “Incredibile, ogni volta, prima di iniziare, fa uno sbadiglio…”

Vanessa se la ride e conferma: “Non so perché, non è per noia o altro, è quasi un tic!” Incontrada infine parla del rapporto con la stampa: “Io non le rilascio più ormai interviste scritte, le preferisco così, parlate, perché spesso raccontano cose che non ho detto.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Vanessa Incontrada si racconta a Verissimo

Vanessa Incontrada è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il programma di interviste di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’attrice è da poco tornata in tv dietro il bancone del tg satirico di Striscia La Notizia affiancata da Alessandro Siani. Un programma a cui è legatissima come ha raccontato dalle pagine di Grazia: “Non avevo mai fatto un programma quotidiano e ho scoperto che mi piace molto. Antonio Ricci, il suo creatore, vi ha formato una famiglia di cui lui è la chioccia: infatti le persone che ci lavorano sono lì da 20, 25 anni e quando arriva una persona nuova l’accolgono e la proteggono. Poi, con Alessandro Siani c’è un rapporto molto sano, spontaneo. Sono fedele al pubblico, al programma, al conduttore perché le cose che sto facendo ho sempre voglia di farle”.

Non solo, l’attrice e conduttrice ha confessato di aver sempre scelto i programmi televisivi: “scelgo solo cose che mi piacciono. Zelig è stata casa mia per tanti anni e quando, dopo uno stop, ci è stato riproposto, oltre allo spettacolo che è piacevole e magico, c’è stato che Claudio e io avevamo proprio voglia di stare nuovamente insieme”.

Vanessa Incontrada oggi: “Vivo il presente, ho imparato dal mio passato”

L’attrice e conduttrice è stata spesso oggetto di polemiche sui social (e non) per il suo peso. Dimagrita oppure no, Vanessa Incontrada è bellissima e ha un sorriso contagioso, anche se in diverse occasioni hanno cercato di spegnerlo. Nonostante tutto però ha sempre trovato il modo di reagire. “Il mio carattere non è cambiato. Mi sono sempre presa in giro, non drammatizzavo. E non sono ambiziosa: mi impegno, amo fare quello che faccio, lavoro con il cuore. Ma non mi lascio prendere dalla disperazione se una cosa non funziona, non soffro di ansia da prestazione. Vivo il presente, ho imparato dal mio passato, ma il futuro lo guardo senza preoccupazioni e angoscia” – ha detto l’attrice italo-spagnola che oggi vive a Follonica il figlio Isal di 15 anni e i cani Gina, Zelig e Tokyo.

Attrice impegnata, la Incontrada ha parlato anche della sua famiglia e di politica sottolineando: “non concordo con le idee della Meloni, non seguo la sua ideologia. Rispetto il lavoro che sta facendo: governare è difficilissimo, non si cambia un Paese in breve, e l’Italia è un Paese complicato. Ma il partito Vox, di cui Meloni è alleata, è preoccupante. Sapere che la gente vota Vox, mi fa porre tante domande: è un’estrema destra che mi terrorizza”.











