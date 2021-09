Vanessa Incontrada: taglia, peso e rapporto con figlio disabile/ “Isal mio principe, io vittima bodyshaming”

VANESSA INCONTRADA, IL RAPPORTO CON IL PESO E IL SUO CORPO

Vanessa Incontrada è uno dei volti più noti del piccolo schermo ed è tra le showgirl più amate del nostro Paese. Negli ultimi mesi l’italo-spagnola si è spesa molto in prima persona per la battaglia contro il bodyshaming, di cui è stata spesso vittima sui social network. Qualche haters infatti le ha rivolto insulti per il peso – 65 chili per una taglia 44 secondo Novella 2000, di una bellezza incredibile – e per dare un esempio ha deciso di non soprassedere…

Vanessa Incontrada infatti ha risposto per le rime a tutti gli insulti e a tutte le offese per il peso senza mai tirarsi indietro, invitando tante altre donne come lei a non lasciare correre certe situazioni. La conduttrice e attrice recentemente ha raccontato: “La cellulite ce l’ho, le smagliature pure, ma che devo fare. Siamo donne: fa parte della vita avere periodi in cui ci si sente meglio e alla fine bisogna accettarsi. Questo non vuol dire che non mi prendo cura di me”.

VANESSA INCONTRADA, RAPPORTO CON LA FIGLIO DISABILE

Sui social network però Vanessa Incontrada dedica molto tempo anche alla famiglia, formata dal compagno Rossano Laurini e dal figlio Isal. Una storia d’amore iniziata nel 2007 e culminata con la nascita del primogenito un anno più tardi. Il matrimonio non è ancora arrivato, ma entrambi non hanno mai escluso il grande passo. Chissà se presto sarà tempo di fiori d’arancio…

Soffermandoci sul figlio Isal, Vanessa Incontrada ha spesso parlato del rapporto con il 13enne e recentemente ai microfoni di Di Più tv ha rivelato di averlo soprannominato il “suo piccolo principe”. Ecco anche il perché: «Il primo libro che ti ho letto era il piccolo principe. Tu potevi sentire solo la mia voce, eri così piccolo che non potrai ricordarlo ma tu sei mi pequeño principe». E ancora su Isal: «È un bambino con la curiosità di chi vuole scoprire il mondo, con la voglia costante di voler apprendere ma sopratutto di dare un amore immenso a chiunque ti è vicino».

