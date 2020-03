Vanessa Incontrada/ “Valentin? Es macho… Nyv fa innamorare le persone” (Amici 2020)

A Vanessa Incontrada è bastata una sola puntata di Amici 2020 per calarsi perfettamente nella parte del giudice. Protagonista nel parterre del talent più longevo della tv, l’attrice sembra aver fatto centro, dimostrando di essere a suo agio anche in un contesto ben diverso dal solito. Nel corso della prima puntata del serale, la giurata ha avuto modo di apprezzare diversi allievi, a cominciare da Valentin, al quale ha riservato uno dei complimenti più bollenti della serata: (“es macho, in tutti i sensi”, ndr), a Nyv, che più di tutti ha fatto centro nel suo animo. Ecco infatti le parole che la Incontrada ha riservato alla cantante, dopo aver ascoltato alcune delle sue esibizioni: “tu fai innamorare le persone, veramente. Perché hai tutto – ha detto la Incontrada – a parte la tua voce che che le devi dire… ma il tuo modo di essere, il tuo sorriso, la tua dolcezza, la tua fragilità, perché percepisco che hai delle fragilità: apri ogni tanto gli occhi e facci entrare nel tuo mondo”.

Vanessa Incontrada boccia Martina

Tra gli allievi del serale di Amici 2020 che meno hanno fatto colpo su Vanessa Incontrada c’è invece Martina, che poco prima di essere eliminata, dopo aver ottenuto il giudizio negativo da parte di Gabry Ponte, è stata bacchettata anche dall’attrice. “Anche se è solo una canzone lenta – ha detto la Incontrada riferendosi al brano che l’allieva ha cantato con J-Ax, “Tutto sua madre” – il corpo dice anche tanto. Avevo la sensazione – ha aggiunto l’attrice – che ti nascondessi, eri un po’ nascosta, invece il tuo corpo, assieme alla tua voce, deve parlare, dai di più fisicamente”. Tra i ballerini, invece, a conquistarla è stata Talisa, che ha fatto breccia nonostante fosse reduce da un piccolo infortunio: “so che si è infortunata, quindi non è semplice per lei, sapevo questa cosa però non volevo essere tanto coinvolta e per avere un infortunio veramente sei stata bravissima”.

Vanessa Incontrada: “Francesco? Mi piace, ma…”

Talisa è riuscita a fare centro nel cuore di Vanessa Incontrada, che non si è risparmiata nell’elargirle lodi e complimenti: “Hai qualcosa – ha detto il giudice di Amici 2o20 – hai uno sguardo che ti coinvolge in quello che fai e questo è molto importante”. Non ha avuto lo stesso effetto, invece, la cover portata in scena da Francesco, che a quanto pare, secondo il parere di Vanessa Incontrada, nonostante il talento non sarebbe riuscito a lasciare il segno. “lo devo ancora capire Francesco”, ha detto l’attrice dalla sua postazione nel parterre. “Vi osservo tanto, non avendovi mai visti… – ha specificato – e hai una tua purezza che è punita e questa cosa mi piace”. Tuttavia, le sue esibizioni difetterebbero ancora di qualcosa: “ti manca un po’ sporcare – ha precisato la Incontrada – sei troppo pulito e quindi ho bisogno un po’ più di te, non riesco a giudicarti per la prima volta, mi manca un po’ di graffio da parte tua”.



