Vanessa Incontrada vende alla bancarella del papà/ Vacanza a Barcellona “Mi tocca!”

Per Vanessa Incontrada il legame con la sua terra di origine resta fortissimo e per queste feste di Natale ha deciso di tornare nella sua Barcellona e trascorrere queste importanti giornate in famiglia. E così, insieme al compagno Rossano Laurini, al figlio Isal ed all’inseparabile barboncina Gina, Vanessa è volata in Catalogna. A differenza di altri colleghi vip, per i quali questo periodo è sinonimo di vacanza e relax, Vanessa ha invece deciso di concedersi una vacanza all’insegna della normalità. Nessun resort di lusso o spiaggia esotica in cui sfoggiare abbronzature fuori stagione. La Incontrada ancora una volta ha dimostrato di essere lontana anni luce da molti personaggi dello star system e in queste giornate da vivere in famiglia, ha deciso di rendersi utile, dando una mano al padre Filippo, il quale a Barcellona gestisce una bancarella di pelletteria ed accessori, proprio nella Gran Via. A rendere noto il suo impegno extra televisivo è stata la stessa attrice e conduttrice attraverso le sue recenti Instagram Stories in cui si rende protagonista dietro la bancarella del genitore: “Oggi mi tocca, do una mano a papà. Se siete a Barcellona, mi trovate qui”.

VANESSA INCONTRADA LAVORA ALLA BANCARELLA DEL PADRE

Vanessa Incontrada è riuscita a dimostrare ancora una volta non solo di non aver mai scordato le proprie origini ma anche di essere ben distante dal divismo che invece caratterizza molte sue colleghe. Con il suo video Instagram riesce così a regalare un ulteriore esempio che giunge proprio dopo il toccante monologo nel corso della trasmissione “20 anni che siamo italiani” e che l’ha vista protagonista alla conduzione insieme a Gigi D’Alessio. In una intervista di qualche anno fa per il settimanale Famiglia Cristiana, la stessa Incontrada aveva dichiarato: “Mio papà è un artigiano, lavora la pelle. Quando va nei mercati e io mi trovo in Spagna vado volentieri a dargli una mano”. E ancora oggi, a distanza di anni, lo ha dimostrato. “Mi divertono molto le reazioni stupite degli italiani quando mi riconoscono. Li capisco, perché sui giornali sono abituati a vedere la gente di spettacolo sulle barche o sui macchinoni di lusso, come se vivessimo in un’ altra realtà. Ma non siamo tutti così: ho tanti amici che preferiscono spendere i loro soldi in altri modi”, aveva aggiunto.

