Quando ha capito che nella vita non avrebbe voluto far altro se non ballare, Vanessa Lacedonia ha salutato la sua amata terra, la Puglia, per trasferirsi a Milano. Lasciandosi indietro i suoi affetti, i suoi amici e la sua casa di Bisceglie, Vanessa si è trasferita al Nord per seguire le migliori scuole di danza e tentare di costruire la sua carriera. “Ho iniziato con la danza quando ero piccola, per me era un sogno irraggiungibile perché io sono pugliese e quindi ho deciso di trasferirmi a Milano. All’inizio è stato veramente molto difficile” ha raccontato Vanessa Lacedonia davanti alle telecamere.

Vanessa Lacedonia coltiva ora un altro sogno: quello di poter diventare la nuova insegnante di “Ballando con le stelle”. Proprio per questo ha scelto di partecipare, come tanti altri colleghi, al programma “Sognando… Ballando con le stelle“, dal quale verrà fuori il nome del nuovo maestro o maestra dello show di Rai 1. Vanessa si può giocare le sue carte e lo farà fino alla fine. La ballerina pugliese, che presto sposerà il suo fidanzato Michele che ne ha chiesto la mano lo scorso anno, prima di pensare alle nozze sta cercando di portare a termine il progetto che realizzerebbe un vero e proprio sogno coltivato a lungo.

Vanessa Lacedonia, chi è: “Essere qui? Motivo di grande orgoglio”

Se dovesse arrivare a vincere “Sognando… Ballando con le stelle”, Vanessa Lacedonia saprebbe già a chi dedicare il traguardo. Probabilmente il suo primo pensiero andrebbe alla sua cara nonna, che l’ha vista crescere e coltivare la sua passione, ma che ancora non è più con lei. Proprio di lei ha recentemente parlato la ballerina, dopo l’ennesima esibizione da applausi. “Essere qui è motivo di orgoglio per me, per la mia famiglia, per i miei nonni e in particolare per mia nonna che mi guarda da lassù” ha dichiarato. Ora per Vanessa la realizzazione del sogno è più vicina che mai: a contendersi il titolo ci sono ovviamente tanti colleghi allo stesso modo bravi e talentuosi, ma lei è agguerrita e ci proverà fino alla fine.