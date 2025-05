Originaria di Bisceglie, in Puglia, Vanessa Lacedonia è tra i protagonisti di “Sognando… Ballando con le stelle” che regalerà a più di qualcuno il sogno di diventare maestri del programma di Milly Carlucci. Il sindaco Angelantonio Angarano, primo cittadino del suo paese, nel raccontare della nuova avventura di Vanessa ha usato queste parole: “Vanessa Lacedonia, nostra concittadina e due volte campionessa del mondo di danze latine, ha superato brillantemente la prima selezione di “Sognando… Ballando con le stelle” su Rai 1. Con passione e talento sta portando il nome di Bisceglie su un grande palcoscenico nazionale”. Ed è proprio così: il percorso di Vanessa sta andando molto bene e il sogno di prendere parte al programma di Milly Carlucci in autunno potrebbe diventare realtà. Ma chi è la ballerina che sogna di diventare maestra di Ballando?

Vanessa Lacedonia è nata nel 1990 e ha cominciato a ballare da bambina. Ha frequentato una serie di scuole e di seminari, formandosi in danza moderna, jazz, danza classica e hip hop. A 16 anni ha approfondito anche lo studio della salsa, della rumba, cubana e così via. Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerosi congressi in tutto il mondo, conoscendo alcuni dei più grandi ballerini di sempre, come appunto Chiquito, con il quale si trova a condividere l’esperienza di “Sognando… Ballando con le stelle”.

Vanessa Lacedonia, chi è: presto sposa di Michele

Vanessa Lacedonia nel 2009, a 19 anni, si è trasferita a Milano e dopo ancora a Torino per continuare a studiare danza. Ha figurato, nel corso della sua carriera, in una serie di film nel corso di ballo. Nel 2024 Vanessa ha conquistato il titolo mondiale Latin contest nella categoria “gruppi”. Insomma, una carriera ben avviata nel mondo della danza con grandi successi per la giovane Vanessa. Per quanto riguarda la vita privata, invece, sappiamo che Vanessa è fidanzata con Michele: non conosciamo molti dettagli sulla loro vita privata, se non il più importante.

Lo scorso anno, in occasione del suo compleanno, Vanessa ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Michele. I due si sposeranno nel 2025 e a darne notizia è stata proprio lei, scrivendo sui social “Un compleanno speciale. I said yes”.