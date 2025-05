Vanessa Lacedonia: passione danza fin da bambina, una scelta di vita importante prima della svolta

Vanessa Lacedonia è una delle principali candidate ad entrare nel cast insegnanti di Ballando con le Stelle. La ballerina fresca di un titolo mondiale si è aggiudicata la scorsa puntata e vede avvicinarsi sempre più un sogno che culla da anni. In una clip diffusa proprio sui social del programma, la ballerina ha raccontato qualcosa in più del suo vissuto e del suo percorso della danza, raccontando come ha alimentato e cullato il suo sogno negli anni.

“Ho iniziato con la danza quando ero piccola, per me era un sogno irraggiungibile perché io sono pugliese e quindi ho deciso di trasferirmi a Milano ed è stato veramente molto difficile”, ha confidato Vanessa Lacedonia. Per raggiungere il suo obiettivo ed inseguire il suo sogno ha letteralmente cambiato vita, compiendo sacrifici molto importanti.

Vanessa Lacedonia e la dolce dedica alla nonna: “Mi guarda da lassù”

Oggi però guarda a se stessa e al suo percorso con grande soddisfazione e orgoglio. La ciliegina sulla torta sarebbe la vittoria di Sognando ballando con le stelle, che potrebbe rappresentare appunto un nuovo punto di partenza. “Essere qui è motivo di orgoglio per me, per la mia famiglia, per i miei nonni e in particolare per mia nonna che mi guarda da lassù”, ha detto dolcemente Vanessa Lacedonia.

Nella prima puntata ha conquistato praticamente tutti con una salsa esplosiva. “Vanessa sei una bomba atomica”, le ha detto Carolyn. Complimenti anche da parte di Lucarelli e Mariotto, mentre Canino ha espresso qualche dubbio. Ad ogni modo la sua strada nel mondo della danza sembra spianata, vedremo se troverà spazio anche nel cast di Ballando con le Stelle.

