Vanessa Lacedonia pronta a stupire nella semifinale di Sognando Ballando con le Stelle

Vanessa Lacedonia vola a Sognando Ballando con le Stelle 2025 e approccia alla semifinale di questa sera, venerdì 23 maggio, con grande entusiasmo e consapevolezza. La scorsa settimana si è guadagnata il titolo di vincitrice e adesso vuole fare di tutto per confermarsi. Assieme al maestro Carlo Aloia sta facendo scintille, ha lasciato di sasso sia la giuria, i tecnici e il pubblico a casa. Cosa aspettarci dunque questa sera? Durante le prove settimanali Vanessa Lacedonia e il suo partner hanno lavorato duramente ad una coreografia che promette di stupire.

D’altra parte i giudici hanno chiesto più volte ai concorrenti di provare ad alzare il tiro, evitando di proporre “cose già vista”. Vanessa non se lo è fatto ripetere ed è pronta, ancora una volta a mettersi alla prova. Cosa bolle in pentola per la semifinale?

Vanessa Lacedonia e Carlo Aloia, l’aspirante maestra di Ballando con le Stelle ha fatto breccia

Tanti i messaggi di incoraggiamento dai social per la brillante ballerina. La coppia formata da Vanessa Lacedonia e Carlo Aloia piace moltissimo al pubblico del web. C’è chi azzarda già Vanessa in finale e poi possibile vincitrice di questa edizione speciale di Ballando. D’altronde la concorrente e aspirante maestra di Ballando con le Stelle ha una carriera che parla per lei.

Già nel 2013, ricordiamo, si trova alla guida della femminile dal nome Lady’s V.L. Nel novembre 2015 il primo approccio con Milly Carlucci, proprio per Ballando con le stelle dove danzò con Edwar Ramos nella disciplina reggae dancehall. Nel 2016 il ritorno con le Lady’s VL e poi il trasferimento a New York, dove è diventata la ballerina del grande maestro dei maestri, il ‘re del Mambo’ Eddie Torres. Insomma, le sue doti non sono di certo una sorpresa per gli addetti ai lavori. E, giunti a questo punto, nemmeno per il pubblico televisivo di Ballando.