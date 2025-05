Vanessa Lacedonia e Carlo Aloia sono stati i grandi protagonisti nella prima puntata di “Sognando… Ballando con le stelle”, il format lanciato da Milly Carlucci al fine di scoprire il prossimo maestro del suo reality show che fa compagnia, in autunno, ai telespettatori di Rai 1 ogni sabato sera ormai da tanti anni. Tra i prossimi insegnanti della scuola ci sarà anche Vanessa Lacedonia? La ballerina pugliese, originaria di Bisceglie, che ha una sua scuola di danza, ha scelto di prendere parte a questo nuovo programma ideato da Milly nella speranza di diventare la prossima maestra di ballo di “Ballando con le stelle”. Se ci riuscirà, lo scopriremo solamente nelle prossime puntate, ma gli esordi non sono stati affatto male per Vanessa, che ha ottenuto un ottimo punteggio al debutto con Carlo Aloia.

A conquistare i giudici, infatti, è stata la salsa ritmata di Vanessa e Carlo, in grado di coinvolgere la giuria, che ha premiato la coppia con un ottimo punteggio. Sono 40, infatti, i punti che i due hanno portato a casa. Ma come funziona? Ogni giudice dei cinque può votare “no” o “sì” in base al proprio grado di gradimento di una determinata esibizione. Il “sì” vale 10 punti mentre il “no”, 0: dunque loro hanno ricevuto quattro “sì” su cinque per ottenere questo bel punteggio.

Vanessa Lacedonia e Carlo Aloia, ottimo esordio a “Sognando… Ballando con le stelle”

Vanessa Lacedonia e Carlo Aloia sono stati bocciati a “Sognando… Ballando con le stelle” solamente da Guillelmo Mariotto, particolarmente polemico in questa prima puntata. Nonostante il “no” di Mariotto, i due hanno ottenuto 40 punti, un punteggio ottimo. Ma non finisce qui. La coppia è stata premiata con ottimi punteggi anche dal pubblico da casa. Questa sera, per la seconda puntata del talent, i due proveranno a fare ancora meglio per convincere anche i più scettici.