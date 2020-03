Vanessa Leonardi vs Barbara D’Urso/ “Tanti guardano la sua spazzatura, che schifo!”

Vanessa Leonardi si scaglia contro Barbara D’Urso e i suoi programmi. «Non mi capacito che questa vada ancora in tv e che qualcuno scelga di vederla», ha twittato la giornalista di Sky Sport. Le sue parole non sono passate inosservate durante la puntata di ieri sera di “Live Non è la D’Urso”, come non passano inosservate le varie polemiche nate attorno alla conduttrice di Canale 5. Nei giorni scorsi aveva fatto discutere l’intervista a Pomeriggio 5 in cui si diceva di lavare le zampe dei cani con candeggina diluita. Sono dovuti intervenire i veterinari per smentire quella raccomandazione, «da evitare perché può provocare gravi danni». Già in quell’occasione i social hanno messo in guardia da questo modo «pericoloso» di fare informazione. Ma non è finita qui: oggi, all’indomani della puntata di Live Non è la D’Urso, a far discutere è ad esempio la preghiera con Matteo Salvini. La conduttrice ha infatti recitato l’Eterno riposo per i morti da coronavirus insieme al leader della Lega che era collegato da casa.

VANESSA LEONARDI VS BARBARA D’URSO “TV SPAZZATURA, CHE SCHIFO”

Vanessa Leonardi non è la prima giornalista che si scaglia contro Barbara D’Urso. Ricordiamo i tanti e duri attacchi di Selvaggia Lucarelli, finiti anche in tribunale. Ora c’è anche il noto volto di Sky Sport, conduttrice e inviata, a schierarsi contro. E lo fa con parole molto forti: «È una vergogna. E non sai quanto mi sconvolga e faccia schifo che siano così tanti a guardare sta spazzatura», ha proseguito Vanessa Leonardi nel tweet in questione. Proprio i dati sugli ascolti sono stati spesso l’arma con cui la conduttrice di Canale 5 ha risposto in questi anni agli attacchi. Lo share evidentemente per lei è una legittimazione a proporre quel tipo di tv. Di solito, comunque, Barbara D’Urso tende a non rispondere mai direttamente agli attacchi, soprattutto quelli che arrivano dai colleghi del mondo dello spettacolo e della televisione. Chissà se continuerà così o deciderà di rispondere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA