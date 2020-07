Vanessa Morgan di Riverdale è incinta/ Ma divorzia dal marito Michael Kopech

Vanessa Morgan, attrice della serie Riverdale in cui interpreta il personaggio di Toni Topaz, è incinta. L’attrice, classe 1992, aspetta il suo primo figlio, un maschietto, che dovrebbe nascere entro la fine dell’autunno. Una notizia bellissima per la Morgan e i suoi fans che, tuttavia, temono per il futuro del suo personaggio in Riverdale, ma che sono soprattutto preoccupati per la vita privata della loro beniamina. Quello che dovrebbe essere il periodo più bello per la vita di una donna, infatti, si è trasformato in un momento complicato. Secondo quanto fa sapere il Chicago Tribune, infatti, il marito Michael Kopech, giocatore di baseball, avrebbe chiesto la separazione. I motivi che avrebbero portato a tale decisione, tuttavia, per ora non sarebbero ancora chiari.

Vanessa Morgan si separa dal marito Michael Kopech mentre è incinta

Cos’è successo tra Vanessa Morgan e Michael Kopech da portarli alla separazione a pochi mesi dalla nascita del primo figlio? Dopo la notizia della richiesta di separazione da parte del giocatore di baseball, qualcuno ha ipotizzato che il bambino che aspetta la Morgan non sia del marito, ma un portavoce dell’attrice ha immediatamente smentito tali rumors confermando che il bambino che aspetta Vanessa Morgan è il frutto dell’amore con Michael Kopech, incontrato nel 2018 e con cui ha vissuto una storia travolgente. I motivi della separazione, dunque, restano ignoti e, per il momento, sia l’attrice che Kopech non hanno ancora rilasciato dichiarazioni. Chiariranno tutto nei prossimi giorni? Nel frattempo, i fans continuano a chiedersi cosa possa essere accaduto.



