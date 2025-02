Vanessa Noce, chi è la migliore amica di Loredana Errore ad Ora o Mai Più: “Lei mi ha salvato la vita in un periodo buio”

L’ultima concorrente ad esibirsi nella prima manche di questa 6a puntata di Ora o Mai Più è Loredana Errore che si è esibita insieme al suo coach Marco Masini per lei però c’è il videomessaggio della migliore amica Vanessa. Le due si sono conosciute circa due anni fa in un periodo non molto facile per la cantante a causa di un’incidente in cui ha rischiato di perdere la vita. Chi è Vanessa Noce, migliore amica di Loredana Errore: “Abbiamo iniziato a parlare tramite social e da allora è nata la nostra amicizia, nel 2019.”

E subito dopo Vanessa Noce, migliore amica di Loredana Errore ha confessato: “Lei mi ha salvato la vita. Io ero in un periodo buissimo della mia vita e mi ha tirato proprio fuori con le parole e con la musica. Quando l’ho conosciuta io era ancora in ripresa faceva fisioterapia, logopedia. Ci sono voluti anni per riprendersi ed il suo malessere più grande è stato questo, non riuscire a riprendersi.”

“Ora o Mai Più spero che per Loredana Errore sia un’occasione per rimettersi”: parla Vanessa Noce

Per Vanessa, la migliore amica di Loredana Errore ha ammesso che spera che la sua partecipazione ad Ora o Mai Più sia un trampolino di lancio: “Loredana è solare, come la sua canzone è proprio così. Credo che sta tornando l’artista che era grazie a questo programma. Non so se vincerà o arriverà sul podio ma è una buona occasione per rimettersi in gioco.” Ed in effetti la cantante ex di Amici in queste puntate ha conquistato la giuria ed il pubblico sui social per la sua forza e determinazione.