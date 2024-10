La vita sentimentale di Johnny Depp è stata segnata da diverse ex importanti. A cominciare da Vanessa Paradis, Kate Moss fino a Winona Ryder, sono davvero tante le ex fidanzate dell’affascinante regista ed attore. Tra i primissimi amori di Johnny Depp c’è Sherilyn Fenn, l’attrice balzata alla grande popolarità grazie al personaggio di Audrey Horne in Twin Peaks. Una storia nata nel 1985, ma terminata dopo 3 anni. Succesivmante l’attore si lega alla ex Winona Ryder: i due stavano progettando anche il matrimonio, ma nel 1993 annunciano la fine del loro amore nonostante il tatuaggio di lui “Winona Forever”.

Yulia Vlasova, chi è la fidanzata di Johnny Depp/ "Si vedono ogni tanto da due anni"

Successivamente l’attore ha un flirt con l’attrice Juliette Lewis, co-star in Buon compleanno Mr. Grape, ma è con Kate Moss, una delle coppie più amate di sempre dello star system. Lei modella di grido si innamora perdutamente del bello e dannato. I due vivono una storia d’amore tormentata e passionale.

Johnny Depp, chi è: "Hollywood mi ha buttato nella spazzatura"/ "Il successo non è solo positivo"

Johnny Depp ex: dopo Winona Ryder e Kate Moss il matrimonio con Vanessa Paradise

L’incontro con Vanessa Paradise cambia la vita di Johnny Depp. I due si innamorano perdutamente, si sposano e dalla loro unione nascono anche i due figli dell’attore: Lily Rose e Jack. 14 anni d’amore e matrimonio culminati in una separazione in parte causata dall’incontro dell’attore e regista con la collega Amber Heard, co-star nel film “The Rhum Diary. Nel 2015 i due si sposano, ma solo dopo 15 mesi i due si dicono addio con tanto di causa da parte di lei che lo accusa di violenza domestica.

Lily Rose e Jack John Christopher, figli Johnny Depp/ L'attore: "sono stati la mia ancora di salvezza"

Johnny Depp viene trascinato in tribunale da cui ne uscirà pulito. In sua difesa anche la ex moglie Vanessa Paradise: “siamo stati insieme per 14 anni. Abbiamo cresciuto insieme due figli. In tutti questi anni Johnny è stata una persona e un padre gentile. Attento, generoso e non violento. Le dichiarazioni di Amber sono oltraggiose, hanno creato sofferenza e causato danni alla carriera di Johnny”.