Vanessa Perna, chi è la moglie Nick Luciani e la figlia Karen/ “E’ un uomo di casa”

Chi è Vanessa Perna?

Vanessa Perna e Karen sono la moglie e la figlia di Nick Luciani, la voce de I Cugini di Campagna. Un grande amore quello che lega il cantante alla donna di cui si conosce davvero poco e di cui ha parlato in rarissime occasioni. Il cantante di Anima mia, infatti, dopo il grandissimo successo con il gruppo de I Cugini di Campagna si è ritrovato a vivere un momento di grandissima difficoltà economica dopo la scelta nel 2014 di lasciare la band. “Ho imparato a fare il muratore, il piastrellista, il giardiniere e l’elettricista” – ha detto. Nick che ha provato anche una carriera da cantante solista senza però incontrare il successo. Di quel periodo della sua vita però ha sicuramente un bellissimo ricordo visto che durante la sua carriera solista ha interpretato diverse canzoni proprio dedicate ai suoi grandi amori.

Eppure, parlando della sua famiglia, Nick ha dichiarato: “io, mia moglie Vanessa e mia figlia Karen abbiamo dovuto rivedere il nostro stile di vita”. La coppia è felicemente sposata dal 1999; ad unirli la grande passione per la musica. Le nozze tra Nick e Vanessa sono state celebrate nella chiesa di San Giovanni di Porta Latina, mentre il ricevimento si è svolto a Grottaferrata.

Nick Luciani e la moglie Vanessa Perna: sempre insieme anche nelle difficoltà

La scelta di Nick Luciani di lasciare il gruppo de I Cugini di Campagna ha sicuramente cambiato la sua vita. Tutto è iniziato a causa di divergenze con gli altri componenti tra cui i fondatori Silvano e Ivano Michetti. Proprio con quest’ultimo Nick è stato protagonista di una faida mediatica poi conclusasi con una pace siglata in diretta televisiva. Il motivo della loro discussione? Proprio Nick aveva confessato di “mancanza di collaborazione, prove, allestimento degli spettacoli” con gli altri componenti. Non solo, Luciani criticava pure gli spettacoli della band “sempre più scadenti, togliendo man mano al gruppo quella magia con la quale era nata negli anni Settanta e su cui si basava, snaturando e facendo scivolare il gruppo sempre di più nel ridicolo sia dal vivo che in tv”.

Una serie di cose che ha portato Nick ad allontanarsi dalla band e a scontrarsi con Ivano Michetti. Per fortuna poi tutto si è risolto ed oggi Nick è tornato anche ad esibirsi con i Cugini di Campagna. Oggi tra loro è tornato il sereno.











