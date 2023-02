Vanessa Perna e Karen, chi è la moglie e la figlia di Nick Luciani/ “Noi insieme siamo la forza”

L’amore tra Nick Luciani e la moglie Vanessa Perna

Vanessa Perna e Karen sono la moglie e la figlia di Nick Luciani, il cantante de I Cugini di Campagna in gara al Festival di Sanremo 2023. Un grande amore quello nato tra la donna e il cantante, la mitica voce di Anima Mia, che dopo un periodo di grande difficoltà economica e di allentamento dalla storica band è tornato alla ribalta prima come naufrago de L’Isola dei Famosi e poi come performer della band. Nel 2014 però decise di lasciare la band per dei disapprovi con Ivan Michetti arrivando a fare qualsiasi lavoro per tirare avanti: “ho imparato a fare il muratore, il piastrellista, il giardiniere e l’elettricista”.

Nonostante le difficoltà, Nick Luciani ha cercato anche di rilanciarsi in una carriera solista con il supporto della moglie, ma senza incontrare il successo. Per fortuna a starle accanto sempre la moglie e compagna di vita di cui ha detto: “io, mia moglie Vanessa e mia figlia Karen abbiamo dovuto rivedere il nostro stile di vita”. La coppia è sposata dal 1999 e si sono innamorati convivendo una grandissima passione per la musica.

Veronica Perna, la dedica al marito Nick Luciani a L’Isola dei Famosi

L’amore tra Vanessa Perna e Nick Luciani de I Cugini di Campagna prosegue a gonfie vele. Proprio la moglie, durante l’esperienza de L’Isola dei Famosi, ha fatto una bellissima sorpresa al marito. “Ciao amore mio, ti seguiamo tutti i giorni. Siamo tue accanite fan, ma io lo sono sempre stata. Ricordo i concerti dei Cugini dei Campagna, sembravi un angelo ed io mi sono innamorata subito da te. Sono passati 20 anni, ci siamo sposati, abbiamo avuto la nostra Karen che ha avuto qualche problemino alla nascita, ma abbiamo superato tutto con il nostro amore. Noi insieme siamo la forza, la tua timidezza a volte non fa trasparire l’uomo meraviglioso che sei e il padre fantastico. Sono sempre con te, non lo scordare mai e anche Karen. Ciao amore mio, a presto”.

Un messaggio toccante quello della moglie che è stata sempre accanto al marito che alcuni anni fa ha vissuto un periodo molto difficile della sua vita. “Io, mia moglie Vanessa e mia figlia Karen abbiamo dovuto rivedere il nostro stile di vita” ha raccontato il cantante in una vecchia intervista ripresa da Novella 2000 precisando – “un tempo potevo concedermi vetture di lusso e spesso giravo con l’autista. Oggi, invece, ho dovuto riscoprire i mezzi pubblici e mi muovo perlopiù in autobus, in treno oppure in bicicletta…”.











