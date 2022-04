Vanessa Perna, la moglie di Nick Luciani/ “Abbiamo dovuto cambiare stile di vita”

Vanessa Perna, il matrimonio con Nick Luciani e la figlia Karen

Vanessa Perna è la moglie del famoso cantante dei Cugini di Campagna Nick Luciani, che attualmente è anche uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi. Pare che anche lei, come il marito sia una cantante, i due si sono conosciuti quando lui insieme ai Cugini di Campagna erano sulla cresta dell’onda, pieni di popolarità e denaro. Nel 1999 si sono sposati nella chiesa di San Giovanni di Porta Latina, poi hanno celebrato le nozze con un ricevimento di 230 invitati a Grottaferrata e ovviamente erano presenti anche i fratelli Michetti. Poco dopo hanno coronato il loro amore con l’arrivo della loro primogenita e unica figlia Karen ma poi la favola si è interrotta nel momento in cui Nick, per screzi caratteriali e organizzativi, ha lasciato il gruppo dei Cugini di Campagna.

Da quel momento è arrivato per Vanessa, Nick e Karen un momento buio in cui tutti hanno tentato di fare il possibile, arrancando economicamente e tentando di trovare più lavori al di fuori dall’ambito musicale. Si sono dovuti adattare e hanno cambiato stile di vita, ma il loro amore è sempre stato forte davanti a queste difficoltà e ad oggi sia Vanessa che la figlia Karen possono guardare Nick all’Isola dei Famosi ed esserne fieri.

Le dichiarazioni di Nick Luciani sulla moglie Vanessa Perna

E’ proprio Nick Luciani, in uno dei momenti più difficili della sua vita, dopo aver lasciato il gruppo dei Cugini di Campagna, a raccontare cosa hanno vissuto lui, la moglie Vanessa e la figlia Karen. Il cantante racconta nello studio di Pomeriggio 5: “È stato un periodo nero, ma da un po’ di tempo ho ripreso anche con il canto. Mi sono dovuto reinventare e ho imparato a fare il muratore, il piastrellista, il giardiniere e l’elettricista”. Poi parlando della sua famiglia visibilmente commosso ha aggiunto: “Io, mia moglie Vanessa e mia figlia Karen abbiamo dovuto rivedere il nostro stile di vita”.

Questo perché all’inizio della loro relazione e del loro matrimonio, entrambi avevano molto denaro e oltre a non badare a spese, avevano sicuramente anche ulteriori abitudini, in famiglia e nel rapporto con altre persone, come amici o persone che fanno parte del mondo dello spettacolo. Sicuramente ci sono situazioni peggiori nella vita, ma vedere la moglie o la figlia soffrire, non avere più le loro abitudini e la loro serenità, per il cantante è stato di grande impatto e forse è anche per questo che ad oggi si sta mettendo in gioco in un reality di sopravvivenza.











