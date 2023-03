Vanessa Redgrave, chi è la moglie di Franco Nero/ “Che notte a San Francisco: giro in auto, poi..”

VANESSA REDGRAVE, MOGLIE DI FRANCO NERO

Chi è Vanessa Redgrave, la moglie di Franco Nero e anche la donna che ha conquistato il suo cuore in due momenti ben distinti, e anche molto lontani tra loro, della sua vita? Nella nuova puntata di “Verissimo” che ci accingiamo a vedere, assisteremo infatti all’esordio nel talk show condotto da Silvia Toffanin dell’81enne attore e regista originario di Parma: Nero infatti non solo ripercorrerà con la padrona di casa una carriera praticamente sterminata e costellata di successi ma presenterà pure il film “L’uomo che disegnò Dio”, una delle novità al cinema di questo primo scorcio di 2023. E l’ospitata sarà pure l’occasione per parlare della collega britannica e della curiosa storia d’amore che li lega.

Come sappiamo, infatti, Vanessa Redgrave è diventata moglie di Franco Nero solamente negli Anni Duemila pur avendo conosciuto l’attore e futuro regista italiano nel 1967, ovvero quasi quarant’anni prima. Peraltro sia il racconto dell’incontro tra la oggi 86enne diva del cinema e Nero, come anche il loro ritrovarsi dopo tanto tempo e varie vicissitudini sentimentali, hanno un che di romanzato e persino cinematografico. Alla fine degli Anni Sessanta i due attori lavoravano assieme sul set di “Camelot”, film girato da Joshua Logan, e in cui loro interpretavano proprio i ruoli di Ginevra e Lancillotto. Insomma, galeotto fu il set ma anche la trama di quella pellicola… anche se il primo approccio non fu di quelli indimenticabili. “Mi venne incontro questa ragazza con i jeans strappati, gli occhialetti da vista, i capelli rossastri, le lentiggini” aveva raccontato Nero a ‘Rolling Stone’, ammettendo di essere tato molto freddo nell’approccio.

REDGRAVE E NERO, ECCO COME SI CONOBBERO NEGLI ANNI ’60

E in quella circostanza fu proprio Vanessa Redgrave a fare il primo passo verso di lui e a dare il ‘la’ a una storia che, nonostante la lontananza tra di loro per tanti anni, non si è mai realmente interrotta. “Tornato in camerino, c’era una lettera di Vanessa: ‘Caro Franco, è stato un piacere conoscerti. Vorrei invitarti a cena da me questa sera insieme ad altri attori’…”. Nero si presentò poi alla villa di Vanessa, non riconoscendo la padrona di casa quando si presentò sull’uscio, ma lì scattò la scintilla. Poi, tempo dopo, a unirli sarà una romantica fuga in quel di San Francisco con i due che decisero di prendere un’auto e passare tutta la notte in giro per la città californiana: “Affittammo una macchina e passiamo un’intera notte in giro per San Francisco: all’alba prendemmo un motel, uno di quelli proprio cheap, e dormimmo lì. Così è nato tutto…” ricorda lo stesso regista parmense.

Nel corso della loro prima relazione, la Redgrave (già madre di due figlie avute dal precedente matrimonio col compianto Tony Richardson) e Nero diventarono anche genitori di Carlo Gabriel Nero, prima che le loro strade si dividessero: poi, in gran segreto e dopo un lungo riavvicinamento, i due si sono sposati nel 2006, anche se la notizia divenne di pubblico dominio solo tempo dopo grazie a un’ammissione pubblica della stessa attrice londinese. I due attori infatti, dopo essersi frequentati di nuovo, decisero finalmente di convolare a nozze in gran segreto, con una cerimonia vera e alla presenza dei loro affetti più cari. “In realtà io e lui non ci siamo mai davvero separati” ha raccontato la Redgrave, pur ammettendo le difficoltà vissute durante quel lungo periodo lontani e anche fasi in cui i rapporti tra di loro non sono stati costanti. E Nero le fa ecco: “Mi ha conquistato tutto di lei. Una grandissima donna, è la più grande attrice di tutti i tempi (…) E mai stati competitivi. Abbiamo fatto diversi film insieme, ma è così brava che dicevo a me stesso di dimostrare di essere più bravo di lei. Ero stimolato”.











