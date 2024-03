Vanessa Redgrave, chi è la moglie di Franco Nero/ Galeotto il set di Camelot: retroscena sul primo incontro

Vanessa Redgrave, chi è la moglie di Franco Nero: il primo incontro sul set

Franco Nero sarà oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo, su Rai 1, nel salotto de La volta buona. Il celebre attore e regista vanta una ricca carriera alle spalle, ma anche una storia d’amore che ha segnato nel profondo il suo percorso di vita, quella con la moglie Vanessa Redgrave. Il colpo di fulmine tra l’artista parmense e l’attrice britannica è avvenuto nel 1967 sul set del film Camelot: la coppia si conobbe proprio in quell’occasione, nei panni dei protagonisti Lancillotto e Ginevra.

Galeotto, dunque, fu il set: la coppia si innamorò ed ebbe un figlio, Carlo Gabriel Nero, nato a Londra il 16 settembre 1969. Tuttavia il loro legame si spezzò poco dopo, quando la coppia decise di separarsi subito dopo la nascita del figlio. Nell’arco temporale che ha preceduto il loro ricongiungimento ufficiale, Nero ha intrecciato altre relazioni dalle quali ha avuto altri due figli. Ma fu negli anni 2000, dopo oltre trent’anni di distacco, che l’attore si riunì alla sua Vanessa, con la quale celebrò il matrimonio nel 2006 in gran segreto, e poi reso da lei pubblico nel 2009 in un’intervista alla BBC Radio 4.

Franco Nero sulla moglie Vanessa Redgrave: “Ebbi una pessima impressione“

Una storia d’amore inizialmente travolgente, poi bruscamente interrotta e alla fine recuperata, dopo oltre trent’anni, con la stessa passione di prima. Il matrimonio tra Franco Nero e Vanessa Redgrave prosegue tutt’ora e, in un’intervista rilasciata a Verissimo nel marzo 2023, l’attore aveva così ricordato il loro primo incontro: “Ero stato scelto per fare “Camelot” e lei era stata selezionata per interpretare Ginevra. Un giorno con il regista camminavo nei giardini della Warner Bros e vidi questa donna con dei blue jeans strappati, gli occhiali da vista, lentiggini, capelli rossastri non pettinati… Ebbi una pessima impressione di lei e, infatti, fui molto freddo. Alla fine dell’incontro dissi al regista che era un matto, perché lei era ‘un mostro’”.

Tuttavia, dopo l’iniziale impressione negativa, l’attore dovette ricredersi durante il loro primo incontro ufficiale, a cena a casa di lei: “Trovai una lettera con cui mi invitava a cena a casa sua con altri attori. Io accettai, bussai e mi aprì una donna stupenda: pensavo di essermi sbagliato, invece era veramente lei”.











