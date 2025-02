Vanessa Redgrave è la moglie di Franco Nero, uno degli attori italiani più amati. Una bella storia d’amore quella nata tra i due colleghi che si sono conosciuti durante le riprese del film Camelot come ha raccontato proprio l’attore che ha recitato in tantissimi film di successo come Django, Il giorno della civetta, Querelle de Brest, Il Giovane Toscanini. A raccontare il primo incontro con la donna della sua vita è stato proprio Franco Nero ospite di Mara Venier a Domenica In: “ero stato scelto per fare “Camelot” e lei era stata selezionata per interpretare Ginevra”. Sul set del film i due si incontrano per la prima volta, ma non scatta il classico colpo di fulmine; anzi tra i due non c’è grande simpatia visto che proprio l’attore ha ricordato di non avere avuto inizialmente una buona impressione.

Impossibile dimenticare il momento in cui ha incrociato gli occhi dell’amata moglie: “vedo questa donna con dei blue jeans strappati, gli occhiali da vista, lentiggini, capelli rossastri non pettinati”.

Vanessa Redgrave e Franco Nero: un grande amore nato grazie al cinema

Il primo incontro tra Vanessa Redgrave e Franco Nero non ha lasciato proprio il segno, visto che l’attore durante alcune interviste in cui si è sbottonato parlando della sua vita privata e sentimentale ha rivelato: “ebbi una pessima impressione di lei e fui molto freddo. Alla fine dell’incontro dissi al regista che era un matto, perché lei era ‘un mostro”. Nonostante quella prima sensazione le cose tra i due sono andate alla grande, visto che si sono perdutamente innamorati arrivando anche al matrimonio. Una unione suggellata anche dalla nascita del figlio Carlo, anche se dopo il suo arrivo la coppia entra in crisi. Sono anni molto difficili e complicati così i due decidono di lasciarsi e prendere strade differenti.

Nonostante la separazione e l’incontro di altre persone, i due si ritrovano molti anni dopo riscoprendo un sentimento che in realtà non si era mai assopito. E’ il 2000 quando Vanessa e Franco si ritrovano e tornano insieme suggellando il loro amore con le nozze celebrate in gran segreto nel 2006.