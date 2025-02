Vanessa Scalera è una nota attrice italiana che prenderà parte alla trasmissione Splendida Cornice, programma che vede la conduzione di Geppi Cucciari. La nota attrice è tornata in questi giorni con il ritorno di Imma Tataranni, uno dei suoi maggiori successi e la donna racconterà di questo e magari alcuni retroscena sulla sua vita privata.

Vanessa Scalera nasce a Mesagne, un piccolo paesino in provincia di Brindisi, il 5 Aprile 1977. La ragazza si traferisce giovanissima a Roma dove si iscrive alla scuola di Teatro La Scaletta, scuola molto nota nella Capitale. Il debutto di Vanessa avviene nel 1996 con l’opera teatrale Tamburi nella Notte, il primo di tanti successi.

Nel 2001 debutta in tv e da quel momento alterna le sue presenze tra teatro e film, la vediamo come protagonista nella miniserie Padri e figli nel 2005. Dal 2010 appare in serie televisive come R.I.S Roma 2 Delitti Imperfetti, Distretto di Polizia e Donna Detective. Lavora in due film con Cristiana Capotondi e Riccardo Scamarcio e prosegue ad avere grandi consensi. Il grande successo arriva però con Imma Tataranni.

Vanessa Scalera, la vita privata e la lite con la scrittrice di Imma Tataranni

Proprio negli ultimi giorni Vanessa Scalera è stata protagonista di una lite con la scrittrice di Imma Tataranni, Mariolina Venezia. Vanessa si è dimenticata di ringraziarla nella conferenza stampa e la regista infuriata l’ha attaccata: “Ringrazio Vanessa Scalera per la sua ingratitudine, lei mi ha spesso dimenticata ma io amo le donne libere e lei lo è”. La Scalera ha risposto poi in malo modo dicendo che non deve nulla alla donna.

Per quel che riguarda la vita privata Vanessa Scalera è legata da oltre dieci anni con Filippo Gili, un noto attore teatrale ed ha una carriera come drammaturgo. La donna però è stata piuttosto chiara riguardo il matrimonio ed ha più volte smentito questa ipotesi. Oltre a questo Vanessa Scalera ha raccontato di non apprezzare particolarmente la notorietà:

“Vivo male la possibilità di essere famosa, però mi hanno detto che mi ci devo abituare. La notorietà? Beh, mi ha sconvolto, io non sono una rockstar e vivo una vita normalissima tra casa, studio e supermercato. Diciamo che devo farci il callo” e intanto Imma Tataranni prosegue ad avere un grande successo sui programmi Rai.