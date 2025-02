Da diversi anni primeggia sul set di Imma Tataranni ed è prossima a partire con la quarta stagione; alle spalle, un’ampia e importante carriera divisa tra cinema, teatro e appunto tv. Stiamo parlando di Vanessa Scalera, tra le attrici più amate del panorama delle fiction e che come anticipato vanta un percorso professionale particolarmente ricco sia dal punto di vista della varietà che delle soddisfazioni ottenute. Ma chi è Vanessa Scalera oltre ad essere l’interprete di Imma Tataranni nella serie omonima?

I primi passi nel mondo della recitazione risalgono ai primi anni duemila e coincidono con diversi spettacoli teatrali di grande successo. Vanessa Scalera arriva per la prima volta sul grande schermo con ‘Mari del Sud’ per poi approdare con merito anche in tv con ‘Padri e figli’. Proprio sul piccolo schermo, soprattutto negli ultimi anni, l’attrice trova il baricentro del successo; già prima nei panni di Filumena Marturano aveva conquistato pubblico e critica. Oggi, con Imma Tataranni, ha confermato le sue ottime doti interpretative e soprattutto le capacità empatiche abilmente veicolate con il personaggio interpretato.

Vanessa Scalera e Mariolina Venezia: la polemica per il mancato ringraziamento a Sanremo 2025

Oltre che per l’hype in vista della quarta stagione di Imma Tataranni, negli ultimi giorni il nome di Vanessa Scalera è particolarmente chiacchierato per una polemica piuttosto furente con l’autrice del romanzo al quale si ispira la nota fiction, Mariolina Venezia. Il ‘caso’ nasce durante l’intervista di presentazione de ‘Imma Tataranni – Sostituto procuratore 4’ ma che in realtà è strettamente legato a quanto accaduto qualche giorno prima sul palco di Sanremo 2025. L’attrice, avrebbe dimenticato il nome della scrittrice nell’elencare i ringraziamenti personali per il successo nei panni della protagonista della fiction. Tanto sarebbe bastato a scatenare un dibattito acceso tra Vanessa Scalere e Mariolina Venezia.

“Non ho problemi a dire che ho dimenticato il suo nome…”, ha chiarito Vanessa Scalera durante la conferenza stampa per Imma Tataranni 4, trovando però una ‘velenosa’ replica da parte di Mariolina Venezia: “Avendo creato io il personaggio non posso che essere fan di tutti gli ingrati; Imma Tataranni è una paladina dell’ingratitudine”. Non è passata inosservata la stoccata e, chiaramente, l’attrice non si è sottratta alla replica: “Non voglio entrare nella tua volgare polemica, io ricordo la tua ingratitudine durante la prima conferenza stampa” – ha sottolineato Vanessa Scalera, come riporta Il Fatto Quotidiano – “Io devo ringraziare la produzione e il regista, ti ho sempre nominata nelle interviste, ma non ti devo nulla”. Interviene anche Massimiliano Gallo per placare gli animi e, salvo sottili antifone nei discorsi a seguire, la polemica tra le due si è così conclusa.