Vanessa Scalera come Imma Tataranni/ “Mi diverto, tante cose in comune…”

Vanessa Scalera su Imma Tataranni: “I suoi pasticci divertono un sacco”

Vanessa Scalera sta per tornare con la nuova stagione di Imma Tataranni, l’amata fiction di Rai1 che ha conquistato il pubblico. La fiction è tratta dai romanzi di Mariolina Venezia e alla sua stagione di debutto ha registrato ottimi risultati: circa 5 milioni di spettatori a puntata. Un successo che l’attrice ha cercato di spiegare in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni, raccontando anche di avere qualcosa in comune con il suo alter ego televisivo.

A proposito delle nuove puntate, Vanessa Scalera ha scherzato dicendo di non ricordare i colpevoli dei vari casi, ma di sapere per certo che “Imma è sempre alle prese con i suoi pasticci familiar-sentimentali, che divertono un sacco gli spettatori e anche me.” In particolare, al pubblico piace molto il rapporto tra il sostituto procuratore e il giovane carabiniere Ippolito Calogiuri. “A me fa tenerezza“, ha proseguito l’attrice nell’intervista. “Imma è una donna irreprensibile, quadrata e pure felicemente sposata. Non ti aspetteresti che si sciolga come un ghiacciolo per un bel giovanotto, invece eccola lì.”

Vanessa Scalera: quante cose in comune con Imma Tataranni?

Vanessa Scalera ha raccontato a Sorrisi di divertirsi molto a interpretare Imma Tataranni perché è un personaggio “fuori dalle righe, è bizzarra. E poi ha una personalità forte che la rende affascinante.” L’attrice ha sottolineato i toni esagerati della protagonista, ed è questo a piacerle di più perché sente di poterci giocare con molta facilità: “Mi diverto come una pazza”.

Al di là di alcuni tratti del carattere, Vanessa Scalera ha spiegato di avere altri tratti in comune con Imma: “La cucina, certi comportamenti. La cultura meridionale è la stessa e mi ha aiutato a entrare nel personaggio. L’accento lucano, invece, l’ho dovuto studiare con una istruttrice sul set.” E come Imma, anche l’attrice ha una memoria molto buona anche se “non dico ai livelli di Imma, che ricorda dettagli e volti in ogni particolare. Però i copioni li ricordo bene”, ha scherzato alla fine.

