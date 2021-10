Vanessa Scalera/ “Come Imma Tataranni odio la sciatteria, Massimiliano Gallo un sole”

Oltre 5 milioni di persone attendono il ritorno di Imma Tataranni e per l’occasione l’attrice Vanessa Scalera è stata ospite della trasmissione Da noi a ruota libera di Francesca Fialdini. “Sono molto emozionata, iniziata la seconda serie, ma siamo tutti felici”, ha spiegato Vanessa. Ma come si fa a diventare come lei? “Non so, chiedetelo a chi l’ha scritto!”, ha scherzato. La Scalera ha dato subito lezioni di postura alla padrona di casa: “Devi avere la sensazione di schiacciare il mondo con il tuo corpo”. Spazio quindi al temperamento: “Imma non ama le persone incompetenti e le persone lenti, non stima il genere umano perché lei crede di essere la migliore”.

Se Imma Tataranni è una donna intemperante, a Vanessa Scalera fa arrabbiare “la sciatteria, l’incompetenza” e su questo il suo personaggio sembra avere dei punti in comune. E nei sentimenti? Come Vanessa anche Imma talvolta si intenerisce e diventa languida, ma solo per poco.

Vanessa Scalera è Imma Tataranni: cosa hanno in comune

Come si fa a far interpretare a Imma Tataranni uno sguardo così dolce? “Lavorare con Alessio mi aiuta perché ha un candore straordinario, lo guardo con occhi estasiati ed innamorati”, ha spiegato Vanessa Scalera, “ha un bellissimo sguardo”. L’attrice ha riservato parole di grande stima ai suoi colleghi ed all’inter cast.

Vanessa ha poi parlato del film al cinema che la vede protagonista in cui interpreta il ruolo di una mamma: “E’ una donna taciturna che non ha un vocabolario amoroso e riscopre la maternità grazie a una piccola che torna dopo molti anni”. Queste donne “toccano il passato”, ha ammesso la Scalera. Sono degli esseri familiari, ha ammesso ancora parlando con Francesca Fialdini. Il collega Alessio Lapice ha poi mandato un suo messaggio “alla mia dottoressa”: “Che bello che è!”, ha commentato Vanessa. Un messaggio per lei anche da parte di Cesare Bocci: “Sei straordinaria!”. Immancabile la sua coach Lia, fondamentale nell’insegnamento del materano. Massimiliano Gallo, che nella serie interpreta il marito, è entrato in studio: “Io e Vanessa abbiamo avuto un amore artistico”, ha ammesso. Parlando di lui Vanessa lo ha definito “Un sole”, parlando della sua estrema positività.

